Az ősz haj az egészséges sejtek jele?

Egy új, a Tokiói Egyetemen végzett tanulmány kimutatta, hogy az őszülés összefügg azzal, hogyan reagálnak a hajhagymákban lévő sejtek a stresszre és hogyan regenerálódnak. A hajszínért felelős pigmentőssejtek felhalmozzák a DNS-károsodást és elindítják az öregedést – egy fokozatos öregedési folyamatot, amelynek során a sejtek leállnak az osztódással, és a hajszálak elveszítik színüket. Ez a szervezet biztonságos védekező mechanizmusa a károsodással szemben.

Azonban rákkeltő anyagoknak, köztük ultraibolya sugárzásnak kitéve a sejtek figyelmen kívül hagyhatják ezt a védekező rendszert, ami ellenőrizetlen szaporodáshoz és a melanoma kialakulásának kockázatához vezethet. Így az ősz haj nem egyszerűen az öregedés jele, hanem annak a jele, hogy a védőfolyamatok megfelelően működnek sejtszinten.

Ez a felfedezés segít jobban megérteni az öregedés és a rák közötti kapcsolatot, és új terápiás stratégiákhoz vezethet az egészséges bőr és haj megőrzése érdekében.