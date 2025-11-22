2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Az ősz haj az egészséges sejtek jele?

Nem egyszerűen az öregedés jele

MH
 2025. november 22. szombat. 13:39
Megosztás

Egy új, a Tokiói Egyetemen végzett tanulmány kimutatta, hogy az őszülés összefügg azzal, hogyan reagálnak a hajhagymákban lévő sejtek a stresszre és hogyan regenerálódnak. A hajszínért felelős pigmentőssejtek felhalmozzák a DNS-károsodást és elindítják az öregedést – egy fokozatos öregedési folyamatot, amelynek során a sejtek leállnak az osztódással, és a hajszálak elveszítik színüket. Ez a szervezet biztonságos védekező mechanizmusa a károsodással szemben.

Az ősz haj az egészséges sejtek jele?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Phanie/Voisin

Azonban rákkeltő anyagoknak, köztük ultraibolya sugárzásnak kitéve a sejtek figyelmen kívül hagyhatják ezt a védekező rendszert, ami ellenőrizetlen szaporodáshoz és a melanoma kialakulásának kockázatához vezethet. Így az ősz haj nem egyszerűen az öregedés jele, hanem annak a jele, hogy a védőfolyamatok megfelelően működnek sejtszinten.

Ez a felfedezés segít jobban megérteni az öregedés és a rák közötti kapcsolatot, és új terápiás stratégiákhoz vezethet az egészséges bőr és haj megőrzése érdekében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink