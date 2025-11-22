Egészség
Az ősz haj az egészséges sejtek jele?
Nem egyszerűen az öregedés jele
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Phanie/Voisin
Azonban rákkeltő anyagoknak, köztük ultraibolya sugárzásnak kitéve a sejtek figyelmen kívül hagyhatják ezt a védekező rendszert, ami ellenőrizetlen szaporodáshoz és a melanoma kialakulásának kockázatához vezethet. Így az ősz haj nem egyszerűen az öregedés jele, hanem annak a jele, hogy a védőfolyamatok megfelelően működnek sejtszinten.
Ez a felfedezés segít jobban megérteni az öregedés és a rák közötti kapcsolatot, és új terápiás stratégiákhoz vezethet az egészséges bőr és haj megőrzése érdekében.