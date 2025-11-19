2025. december 7., vasárnap

Védekezzen az emlőrák ellen

Cselekedjen korán, maradjon egészséges

 2025. november 19. szerda. 8:46
Ez a ráktípus a nőknél érinti a leggyakrabban a mellrákot: mellrákot. Ezt számos tényező okozza. De csökkentheted a kockázatodat – például egészséges életmóddal.

A mellrák szűrést sosem szabad kihagyni (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

Az emlőrákot számos tényező összetett kölcsönhatásai okozzák, és nem lehet megbízhatóan előrejelezni, sem teljesen elkerülni. De néhány befolyásolható kockázati tényezőt is csökkenthetsz az életmódodban. És nagyon jó esély van a felépülésre, ha a mellrákot korán kimutatják a megelőzés útján - írja a focus.de.

A nőgyógyász konkrét javaslatokat ad a kockázat csökkentésére tudatos döntésekkel.

Ezek a legfontosabb tippek:

1. Testsúlykezelés

Különösen a menopauza után az elhízás az egyik legfontosabb kockázati tényező az emlőrák számára. Ennek oka: a zsírszövet ösztrogént termel – egy hormont, amely serkenti az emlőszövet növekedését.

Még öt BMI-pont súlygyarapodás esetén is a mellrák kockázata körülbelül 12-20 százalékkal nő a menopauza után. Súlyos túlsúlyos (BMI 30-tól kezdve) esetén a kockázat akár 50-70 százalékkal is nő.

2. Fizikai aktivitás

A rendszeres testmozgás segít a súlykezelésben, és pozitív hatással van a hormonális és gyulladásos folyamatokra. A mozgás védő hatását számos tanulmányban kimutatták, különösen a menopauza utáni nőknél: az emlőrák kockázata 20–42 százalékkal csökken.

3. Alkohol

Az alkohol sejtméreg. A mellrák kockázata jelentősen nő, még viszonylag kis mennyiségben is: már napi egy pohár bor vagy sör (körülbelül tíz gramm tiszta alkohol) körülbelül hét-tíz százalékkal növeli az emlőrák kockázatát.

4. Dohányfogyasztás

Sokan nem tudják, hogy a tinédzserként dohányzó nők akár 70 százalékkal nagyobb kockázattal rendelkeznek a mellrák kialakulásának későbbségében. A dohányban található rákkeltő anyagok károsítják a sejtek genetikai anyagát, és így elősegíthetik az emlőrák és más ráktípusok kialakulását.

5. Tudatosan mérlegeld a hormonterápiát

A hormonpótló terápia (HRT) menopauza tüneteire kissé megnövekedett mellrák kockázatával jár. Azonban a friss adatok azt mutatják, hogy ez a kockázat alacsonyabb a modern, bioidentius hormonok esetén, mint korábban feltételezték.

6. Megelőzés

Az emlőrák gyógyulásának esélye legalább 85 százalék, ha korai stádiumban észlelik, mert akkor általában még kicsi és csak a mellre korlátozódik. Ez gyakran lehetővé teszi a terápia kíméletesebb elvégzését is.

Eredmény

Számos módja van annak, hogy tegyél valamit az emlőrák kockázatai ellen. Minden tudatos döntés számít! Gondoskodj róla, tartsd fenn az egészséges szokásaidat, és figyelj a korai felismerésre – így jelentősen csökkentheted a saját mellrák kockázatodat.

