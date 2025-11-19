Védekezzen az emlőrák ellen

Ez a ráktípus a nőknél érinti a leggyakrabban a mellrákot: mellrákot. Ezt számos tényező okozza. De csökkentheted a kockázatodat – például egészséges életmóddal.

Az emlőrákot számos tényező összetett kölcsönhatásai okozzák, és nem lehet megbízhatóan előrejelezni, sem teljesen elkerülni. De néhány befolyásolható kockázati tényezőt is csökkenthetsz az életmódodban. És nagyon jó esély van a felépülésre, ha a mellrákot korán kimutatják a megelőzés útján - írja a focus.de.

A nőgyógyász konkrét javaslatokat ad a kockázat csökkentésére tudatos döntésekkel.

Ezek a legfontosabb tippek:

1. Testsúlykezelés

Különösen a menopauza után az elhízás az egyik legfontosabb kockázati tényező az emlőrák számára. Ennek oka: a zsírszövet ösztrogént termel – egy hormont, amely serkenti az emlőszövet növekedését.

Még öt BMI-pont súlygyarapodás esetén is a mellrák kockázata körülbelül 12-20 százalékkal nő a menopauza után. Súlyos túlsúlyos (BMI 30-tól kezdve) esetén a kockázat akár 50-70 százalékkal is nő.

2. Fizikai aktivitás

A rendszeres testmozgás segít a súlykezelésben, és pozitív hatással van a hormonális és gyulladásos folyamatokra. A mozgás védő hatását számos tanulmányban kimutatták, különösen a menopauza utáni nőknél: az emlőrák kockázata 20–42 százalékkal csökken.

3. Alkohol

Az alkohol sejtméreg. A mellrák kockázata jelentősen nő, még viszonylag kis mennyiségben is: már napi egy pohár bor vagy sör (körülbelül tíz gramm tiszta alkohol) körülbelül hét-tíz százalékkal növeli az emlőrák kockázatát.

4. Dohányfogyasztás

Sokan nem tudják, hogy a tinédzserként dohányzó nők akár 70 százalékkal nagyobb kockázattal rendelkeznek a mellrák kialakulásának későbbségében. A dohányban található rákkeltő anyagok károsítják a sejtek genetikai anyagát, és így elősegíthetik az emlőrák és más ráktípusok kialakulását.

5. Tudatosan mérlegeld a hormonterápiát

A hormonpótló terápia (HRT) menopauza tüneteire kissé megnövekedett mellrák kockázatával jár. Azonban a friss adatok azt mutatják, hogy ez a kockázat alacsonyabb a modern, bioidentius hormonok esetén, mint korábban feltételezték.

6. Megelőzés

Az emlőrák gyógyulásának esélye legalább 85 százalék, ha korai stádiumban észlelik, mert akkor általában még kicsi és csak a mellre korlátozódik. Ez gyakran lehetővé teszi a terápia kíméletesebb elvégzését is.

Eredmény

Számos módja van annak, hogy tegyél valamit az emlőrák kockázatai ellen. Minden tudatos döntés számít! Gondoskodj róla, tartsd fenn az egészséges szokásaidat, és figyelj a korai felismerésre – így jelentősen csökkentheted a saját mellrák kockázatodat.