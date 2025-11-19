Egészség
Sokkoló eredmény: így teszi függővé a szervezetet az alkohol
Eddig rejtett folyamatra bukkantak
A Nature Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a Coloradoi Egyetem Anschutz orvosi központjának kutatói készítettek, arról számol be, hogy az alkohol aktivál egy anyagcsereútvonalat, amely miatt a szervezet elkezd fruktózt termelni. A fruktóz ugyanaz a cukor, amely számos édesített ételben és italban megtalálható. Ez a belső termelődés egy ketohexokináz (KHK) nevű enzimtől függ, amely úgy tűnik, erősíti az alkoholfogyasztási késztetést, miközben hozzájárul a máj károsodásához is.
A KHK blokkolása csökkenti az alkoholfogyasztást és a májkárosodást
Egérkísérletek kimutatták, hogy azok az állatok, amelyekből hiányzott a KHK enzim, lényegesen kevésbé érdeklődtek az alkohol iránt. Kevesebbet ittak az önkéntes ivásteszteken, másképp viselkedtek a jutalomra épülő kísérletekben, és kisebb aktivitást mutattak az addiktív viselkedéssel összefüggő agyi területeken.
A tanulmány azt is megállapította, hogy az alkohol okozta májkárosodás nem alakult ki azoknál az egereknél, amelyeknél a KHK működését genetikai módszerekkel vagy gyógyszerrel gátolták. Ezeknél az állatoknál kevesebb zsír rakódott le a májban, kisebb volt a gyulladás és a hegesedés is. A kutatók szerint a fruktóz anyagcseréjének korlátozása lassíthatja vagy akár meg is akadályozhatja az alkohol okozta májbetegség előrehaladását.
A cukor és az alkohol közötti ördögi kör megszakítása
„Eredményeink azt mutatják, hogy az alkohol nem csupán közvetlenül károsítja a májat, hanem olyan módon alakítja át a szervezet cukoranyagcseréjét, amely fokozza az alkoholfogyasztási viselkedést és súlyosbítja a májkárosodást” – mondta Miguel A. Lanaspa, a CU Anschutz kutatóprofesszora és a tanulmány vezető szerzője. „A fruktóz-anyagcsere gátlásával megszakíthatjuk ezt a kört, és új kezeléseket fejleszthetünk ki mind az alkohol-függőség, mind a májbetegség kezelésére.”
Mivel az alkohollal összefüggő májbetegség és a metabolikus rendellenességgel társult zsírmájbetegség (MASLD) hasonló, fruktózvezérelt folyamatokra épül, a kutatók szerint a fruktóz-anyagcsere gátlására irányuló kezelések az alkohol vagy a táplálkozás okozta májbetegségben szenvedőknek is segíthetnek.
Közös anyagcsereútvonal a májkárosodásban
„Ez a felfedezés egy váratlan metszéspontot mutat a cukor- és az alkoholanyagcsere között” – mondta Richard Johnson, a CU Anschutz professzora és a tanulmány társszerzője. „Izgalmas lehetőségeket nyit olyan kezelések kidolgozására, amelyek egy közös, a metabolikus és az alkohol okozta májbetegség hátterében álló útvonalat céloznak meg.”
Az eredmények ígéretes új irányt jelölnek ki az alkohol-függőség és a májbetegségek kezelésében – két olyan állapot esetében, amelyekre jelenleg kevés hatékony terápia létezik.