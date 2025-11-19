Sokkoló eredmény: így teszi függővé a szervezetet az alkohol

A tudósok váratlan kapcsolatot azonosítottak aközött, ahogyan a szervezet a cukrot feldolgozza, és aközött, hogyan alakul ki az alkohol iránti függőség. Ez az összefüggés egy ígéretes terápiás célpontot is felvet az alkohollal összefüggő májbetegség (ALD) és az alkoholfogyasztási zavar (AUD) kezelésére, írta a Sience Daily.

A Nature Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a Coloradoi Egyetem Anschutz orvosi központjának kutatói készítettek, arról számol be, hogy az alkohol aktivál egy anyagcsereútvonalat, amely miatt a szervezet elkezd fruktózt termelni. A fruktóz ugyanaz a cukor, amely számos édesített ételben és italban megtalálható. Ez a belső termelődés egy ketohexokináz (KHK) nevű enzimtől függ, amely úgy tűnik, erősíti az alkoholfogyasztási késztetést, miközben hozzájárul a máj károsodásához is.

A KHK blokkolása csökkenti az alkoholfogyasztást és a májkárosodást

Egérkísérletek kimutatták, hogy azok az állatok, amelyekből hiányzott a KHK enzim, lényegesen kevésbé érdeklődtek az alkohol iránt. Kevesebbet ittak az önkéntes ivásteszteken, másképp viselkedtek a jutalomra épülő kísérletekben, és kisebb aktivitást mutattak az addiktív viselkedéssel összefüggő agyi területeken.

A tanulmány azt is megállapította, hogy az alkohol okozta májkárosodás nem alakult ki azoknál az egereknél, amelyeknél a KHK működését genetikai módszerekkel vagy gyógyszerrel gátolták. Ezeknél az állatoknál kevesebb zsír rakódott le a májban, kisebb volt a gyulladás és a hegesedés is. A kutatók szerint a fruktóz anyagcseréjének korlátozása lassíthatja vagy akár meg is akadályozhatja az alkohol okozta májbetegség előrehaladását.

A cukor és az alkohol közötti ördögi kör megszakítása

„Eredményeink azt mutatják, hogy az alkohol nem csupán közvetlenül károsítja a májat, hanem olyan módon alakítja át a szervezet cukoranyagcseréjét, amely fokozza az alkoholfogyasztási viselkedést és súlyosbítja a májkárosodást” – mondta Miguel A. Lanaspa, a CU Anschutz kutatóprofesszora és a tanulmány vezető szerzője. „A fruktóz-anyagcsere gátlásával megszakíthatjuk ezt a kört, és új kezeléseket fejleszthetünk ki mind az alkohol-függőség, mind a májbetegség kezelésére.”

Mivel az alkohollal összefüggő májbetegség és a metabolikus rendellenességgel társult zsírmájbetegség (MASLD) hasonló, fruktózvezérelt folyamatokra épül, a kutatók szerint a fruktóz-anyagcsere gátlására irányuló kezelések az alkohol vagy a táplálkozás okozta májbetegségben szenvedőknek is segíthetnek.

Közös anyagcsereútvonal a májkárosodásban

„Ez a felfedezés egy váratlan metszéspontot mutat a cukor- és az alkoholanyagcsere között” – mondta Richard Johnson, a CU Anschutz professzora és a tanulmány társszerzője. „Izgalmas lehetőségeket nyit olyan kezelések kidolgozására, amelyek egy közös, a metabolikus és az alkohol okozta májbetegség hátterében álló útvonalat céloznak meg.”

Az eredmények ígéretes új irányt jelölnek ki az alkohol-függőség és a májbetegségek kezelésében – két olyan állapot esetében, amelyekre jelenleg kevés hatékony terápia létezik.