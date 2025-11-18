Olcsó módszert találtak a depresszió kezelésére

Minden évben több tízmillió ember küzd világszerte rossz hangulatokkal és különböző szintű depresszióval. A vényköteles gyógyszerek sok betegnek segítenek, de a mellékhatások, költségek és egyenetlen eredmények gyakran arra késztetnek, hogy a betegek és a klinikusok más megoldásokat keressenek.

Depresszióra figyelmeztet a tartós szomorúság, a motiváció és az érdeklődés csökkenése is (képünk illusztráció)

Az erjesztett ecetek évszázadok óta helyet foglalnak a népi gyógymódokban, nagyra értékelik, mert képesek megszelídíteni a vércukorszinteket, és só vagy zsír nélkül adnak ízt.

Az elmúlt évtizedben végzett tudományos tanulmányok megerősítették néhány anyagcsere-előnyt, mégis a mentális egészség hiányzott a beszélgetésből.

Két kisebb klinikai vizsgálat szerint a rendszeres ecetfogyasztás hatással lehet a hangulatra. Ha belegondolunk, nem is tűnik annyira abszurdnak: a testünk és az elménk is abból dolgozik, amit nap mint nap adunk neki. Mi lenne, ha egy apró étrendi változtatás valóban könnyítene az érzelmi terheken?

„Ezek az adatok további alátámasztást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a négy héten át tartó napi ecetfogyasztás javíthatja az önbevalláson alapuló depresszió tüneteit” – írta Haley Barrong, dietetikus, számol be az Earth.

Mi lenne, ha egyszerűbb lenne, mint gondoljuk?

A kísérlet 28 résztvevővel zajlott, akik közül a fele naponta kétszer hígított vörösborecetet ivott. Négy hét után a depressziós tüneteik átlagosan 42 százalékkal csökkentek. A vérminták azt mutatták, hogy nőtt a nikotinamid, vagyis a B3-vitamin egy formájának szintje, amely az agy energiafolyamataiban is kulcsszerepet játszik.

Mi is elképzeljük, milyen lenne, ha reggelente egy kanál ecet segítene abban, hogy a napot nem fásultan, hanem egy fokkal több lendülettel indítsuk. Az ecet ráadásul barátságos a bélrendszerrel is, ahol a hangulatunk jelentős része kezdődik.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ecet önmagában nem terápia, de része lehet egy szélesebb stratégiának. Ha belevágunk, elég lehet, ha egyszerűen hozzákeverjük az öntethez vagy egy nagy pohár vízbe ebéd előtt.

A depresszió természetes kezelése nem egyetlen módszerben rejlik, hanem abban, hogy több apró dolgot teszünk egymás után: mint például ecet fogyasztása, kiegyensúlyozott étkezés, rendszeres mozgás. Az ecet előnye, hogy olcsó, könnyen elérhető és alacsony kockázatú.

A szakemberek jelenleg nagyobb vizsgálatokra várnak, hogy pontosan megértsék a hatásmechanizmusokat, de az első eredmények ígéretesek.

„Egyszerű, hatékony kiegészítő terápiákra van szükség” – fogalmazták meg a kutatók.

Depresszió, ecet és egészség

Mindez nem változtatja az ecetet önálló kezeléssé. A kísérlet csak egy hónapig tartott, enyhe tünetekkel rendelkező embereket vont be.

A mentális egészségügyi szakemberek végül az ilyen alacsony költségű étrendi módosításokat kombinálhatják terápiával és gyógyszerrel, az ellátást az egyes személyek biológiájához és preferenciáihoz igazítva.

Az a gondolat, hogy a hangulat is változhat valami olyan hétköznapos dologgal, mint egy étkezési fűszer, jól mutatja, mennyire szorosan összefonódik a test és az elme.

Az ecet soha nem fogja helyettesíteni a szakmai kezelést, mégis, hogy felforgatja ezt a homlokráncot – különösen azok számára, akik vonakodnak gyógyszereket szedni – megérdemli azokat a gondos utánkövetési vizsgálatokat, amelyeket ez a kutatócsoport igényel.