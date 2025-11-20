Nyolc rákkockázat, amelyekről alig tud valaki

Dohányzás, gyorsételek, elhízás – a legtöbben ismerik ezeket a rákkockázati tényezőket. De vannak olyan veszélyforrások is, amikre soha nem gondolnál az életedben.

Legyen szó a krémről, amit minden reggel az arcára ken, a nagyon kedvelt hamburgerről vagy egy szokásról a volánnál – egy mindennapi viselkedés mögött egy veszély rejtőzik, amit alig tudnak senki: növelik a rák kialakulásának kockázatát.

Ezért jobb a jövőben nem a következő lépéseket tenni:

1. Az ablak melletti ülés válastása

A legtöbben élvezik, ha felülről látják a tájat felszállás és leszállás során. A légiutazók szeretik a gyapotfelhőket is nézni a ragyogó kék ég alatt. De ha gyakran repülsz és az ablaknál ülsz, bőrkárosodás veszélyezteti a bőrt. Az ablaküvegek elzárják a legtöbb UVB-sugarat, amelyek napégést okoznak.

Ugyanakkor az UVA-sugarak 47 százalékát engedik át, és felelősek a bőr öregedéséért és a bőrrák kockázatáért. Ennek oka, hogy az UV-sugárzás károsíthatja a genetikai anyagot. Ha a sérült sejtek nem pusztulnak el, bőrrák kialakulhat.

2. Ne igyon nagyon forró italokat

Sokan szeretik a leveset vagy a teát, ami gőzölően forró. De ha 65 Celsius fok fölött folyadékot nyelsz le, veszélyezteted a nyelőcsövedet. Ez azért van, mert ez irritálja a szövetet, és hosszú távon sejtkárosodás keletkezik, amiből rák kialakulhat.

3. Autózás a csúcsforgalomban nyitva az ablak mellett

A dízelkipufogó gázok konkrét kockázatot jelentenek a tüdő- és hólyagrákkal kapcsolatos kockázatot. A WHO néhány évvel ezelőtt vizsgálta ezt. Különösen a profi sofőrök vagy útépítők vannak veszélyben. De még a napi forgalom alatt is megállva és elinduló forgalomban veszélyes dízelmaradványok jelennek meg.

4. Kozmetikumokat használ ásványi olajokkal

Az olajok táplálják a bőrt, de nem szabad ásványi olajoknak lenniük. Azonban ezek sok kozmetikai termékben megtalálhatók, a bőrkrémektől a rúzsokig – például ha az összetevők paraffin, petrolatum vagy ásványi olaj.

Az aromás szénhidrogének (MOAH) csoport egészségre veszélyes. Képesek megváltoztatni a genetikai anyagot és rákot okozni. A kozmetikumokból kiszűrik őket – egy jó maradék megmaradt, ahogy a Stiftung Warentest tesztelői 2015-ben is megállapították.

5. Egy sört munka után

Az alkoholt fogyasztók nemcsak a májrák kockázatát növelik, hanem száj- és torokrákot is, valamint mellrákot is. Ez a kockázat, nem meglepő módon, az alkohol mennyiségével nő. Azonban nincs „biztonságos" alsó határ, különösen mell- és májrák esetén. Feltételezhetően ebben szerepet játszanak a szervezetben keletkező különféle anyagok is.

6. Éjszaka bámulni az okostelefont

Tanulmányok összefüggést mutattak az alacsony melatoninszintek és a nagyobb rákkockázat között. Az alvási hormon felszabadulását megnehezíti, amikor a fény áttör az éjszaka sötétségén.

Manapság a sötétben ragyogó fény egyik fő forrása az okostelefonok vagy tabletek. Elhalasztják az elalvást, vagy felébresztik a felhasználót érkező üzenetekkel, amelyekre azonnal reagálnak. Az alvási ciklus folyamatosan megszakad, krónikus alvászavarok alakulnak ki – ami rák kockázati tényezője.

7. Kihagyni az orvosi időpontokat

A rendszeres ellenőrzések és orvosi vizsgálatok biztosíthatják, hogy a korán felfedezett daganat ne alakuljon halálos rákká. A vastagbélszkópia és a méhnyaknyi szűrés akár megakadályozhatja, hogy a rendellenes sejtek egyáltalán rákká váljanak.

Fő kockázati tényezők: dohányzás, rossz étrend, elhízás

A fent említett rákkockázatok mellett, amelyeket kerülnünk kell, vannak nagy, elkerülhető kockázati komplexumok, amelyekre az onkológusok már régóta figyelmeztetnek rájuk. Körülbelül minden harmadik rosszindulatú daganatnak nem kellene lennie, ha az emberek egészségesebb életmódot folytatnak.

A dohányzás, a rossz táplálkozás és az elhízás játszik itt a legfontosabb szerepet: Németországban a rákesetek 19 százaléka a dohányzáshoz vezethető vissza. Az egészségtelen ételek alig kevesebb mint nyolc százalékáért, az elhízásért pedig hét százalék rákos esetek miatt felelős. Közvetlenül mögötte jön a mozgás hiánya - írja a focus.de.