Egészség
Két ásvány különösen fontos a szervezetnek
De "gyakran alábecsülik" őket
A szelén és a cink nyomelemek, amelyekre a szervezet csak nagyon kis mennyiségben van szüksége – de nélkülük az anyagcserék, az immunrendszer és a sejtvédelem finomhangolt kölcsönhatása kicsúszik az egyensúlyból. Mindkét elem részt vesz a létfontosságú folyamatokban: a szelén védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, a cink pedig biztosítja az immunrendszer megfelelő működését. Fontosságukat gyakran alábecsülik, bár elengedhetetlenek az egészséghez, a teljesítményhez és a jólléthez írja a focus.de.
Szelén – a sejtvédő és szabályozó
A szelén szerves része az úgynevezett selenoproteineknek, amelyek az enzimek csoportja a szervezetet a szabad gyökökektől védi. Különösen fontosak itt a glutation-peroxidázok, amelyek az agresszív oxigénvegyületeket ártalmatlanná teszik. Megvédik a sejtmembránokat, genetikai anyagot és lipideket az oxidatív károsodástól – ami központi mechanizmus a gyulladás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint esetleg a neurodegeneratív folyamatok megelőzésében.
Ezen felül a szelén kulcsszerepet játszik a pajzsmirigy-anyagcserében: szükséges az inaktív tiroxint triiodothironin aktív formává alakítani. A hiány tehát nemcsak az immunrendszert gyengítheti, hanem levertséghez és lassú anyagcseréhöz is vezethet.
A szelént tartalmazó fehérjék, mint például a tioredoxin-reduktázok és a selenoprotein P szintén részt vesznek az oxidált sejtszerkezetek regenerációjában és a szelén-szállításban a szervezetben. Segítenek a sérült molekulák újra működőképessé tételében – jelentős hozzájárulás a sejtöregedéshez és a rákmegelőzéshez.
Cink – az immunrendszer vezetője
Míg a szelén védi a sejteket, a cink biztosítja, hogy megfelelően működnek. A cink több ezer enzimben és fehérjében aktív, így rendkívül sok biokémiai folyamatot irányít: a DNS szintézistől a sejtosztódáson át a sebgyógyulásig.
A megfelelő cinkbevitel elengedhetetlen, különösen az immunrendszer számára. A cink aktiválja a T-sejteket, modulálja az antitestek képződését és segít korlátozni a gyulladást. Elegendő cink nélkül az immunsejtek már nem tudják pontosan ellátni feladataikat – a fertőzések lassabban gyógyulnak, a gyulladás súlyosabb, és a krónikus betegségek kockázata nő.
A cink közvetett védelmi hatással van az oxidatív stressz ellen is: stabilizálja a sejtmembártokat, és csökkenti a gyulladást elősegítő üzenetvivőanyagok, például TNF-α és IL-6 képződését. Így a cink jelentős mértékben hozzájárul az immunrendszer egyensúlyának fenntartásához.
Szinergia: Két partner a sejtvédelemben
A szelén és a cink ideális módon egészítik ki egymást. Mindkét nyomelemnek antioxidáns hatása van, de különböző szinten. Míg a szelén aktívan semlegesíti a szabad gyököket, a cink megerősíti azokat az enzimeket és fehérjeszerkezeteket, amelyek oxidatív stressz veszélyének vannak kitéve. Az egyik alulkínálat így károsítja az egész védelmi rendszert.
Mennyire van szükségünk valójában?
Szelénforrások
- Hal
- Tojás
- Hús
- Brazil dió
- Gabonafélék (a talaj seléntartalmától függően).
Cinkforrások
- Hús
- Sajt
- Teljes kiőrlésű termékek
- Impulzusok
- Dió
A szelén- és cinkhiány következményei
A szelénhiány izomgyengeséghez, fertőzésekre való nagyobb fogékonysághoz, és extrém esetekben szívizombetegséghez vezethet. A selénszegény talajokkal rendelkező régiókban, például Európa és Kína egyes részein a hiány gyakoribb.
A cinkhiány bőrváltozásokban, sebgyógyulási zavarokban, ízeladásban, hajhullásban és fertőzésekre való hajlamosságban jelenik meg – olyan tünetekben, amelyeket gyakran tévesen más okokhoz kötnek.
Eredmény
A szelén és a cink kevésbé feltűnő, de létfontosságú építőkövei egészségünknek. A szelén megvédi a sejteket az oxidatív stressz ellen, a cink erősíti az immunrendszert és a sebgyógyulást. Együtt egyensúlyban tartják a testet és az elmét. Egy változatos, tápanyagtudatos étrend megbízhatóan kielégítheti ezt a szükségletet. Ha tudatosan eszel, nemcsak az immunrendszeredet véded, hanem a sejteidet is – minden nap újra.