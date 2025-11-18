Két ásvány különösen fontos a szervezetnek

A szervezetnek csak két fontos nyomelemre van szüksége nagyon kis mennyiségben, de ezek elengedhetetlenek az immunrendszer, az anyagcsere és a sejtvédelem szempontjából. Ha a test túl kevés belőle kap, a védelmi folyamatok kicsúsznak a szinkronból.

A szelén és a cink nyomelemek, amelyekre a szervezet csak nagyon kis mennyiségben van szüksége – de nélkülük az anyagcserék, az immunrendszer és a sejtvédelem finomhangolt kölcsönhatása kicsúszik az egyensúlyból. Mindkét elem részt vesz a létfontosságú folyamatokban: a szelén védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, a cink pedig biztosítja az immunrendszer megfelelő működését. Fontosságukat gyakran alábecsülik, bár elengedhetetlenek az egészséghez, a teljesítményhez és a jólléthez írja a focus.de.

Szelén – a sejtvédő és szabályozó

A szelén szerves része az úgynevezett selenoproteineknek, amelyek az enzimek csoportja a szervezetet a szabad gyökökektől védi. Különösen fontosak itt a glutation-peroxidázok, amelyek az agresszív oxigénvegyületeket ártalmatlanná teszik. Megvédik a sejtmembránokat, genetikai anyagot és lipideket az oxidatív károsodástól – ami központi mechanizmus a gyulladás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint esetleg a neurodegeneratív folyamatok megelőzésében.

Ezen felül a szelén kulcsszerepet játszik a pajzsmirigy-anyagcserében: szükséges az inaktív tiroxint triiodothironin aktív formává alakítani. A hiány tehát nemcsak az immunrendszert gyengítheti, hanem levertséghez és lassú anyagcseréhöz is vezethet.

A szelént tartalmazó fehérjék, mint például a tioredoxin-reduktázok és a selenoprotein P szintén részt vesznek az oxidált sejtszerkezetek regenerációjában és a szelén-szállításban a szervezetben. Segítenek a sérült molekulák újra működőképessé tételében – jelentős hozzájárulás a sejtöregedéshez és a rákmegelőzéshez.

Cink – az immunrendszer vezetője

Míg a szelén védi a sejteket, a cink biztosítja, hogy megfelelően működnek. A cink több ezer enzimben és fehérjében aktív, így rendkívül sok biokémiai folyamatot irányít: a DNS szintézistől a sejtosztódáson át a sebgyógyulásig.

A megfelelő cinkbevitel elengedhetetlen, különösen az immunrendszer számára. A cink aktiválja a T-sejteket, modulálja az antitestek képződését és segít korlátozni a gyulladást. Elegendő cink nélkül az immunsejtek már nem tudják pontosan ellátni feladataikat – a fertőzések lassabban gyógyulnak, a gyulladás súlyosabb, és a krónikus betegségek kockázata nő.

A cink közvetett védelmi hatással van az oxidatív stressz ellen is: stabilizálja a sejtmembártokat, és csökkenti a gyulladást elősegítő üzenetvivőanyagok, például TNF-α és IL-6 képződését. Így a cink jelentős mértékben hozzájárul az immunrendszer egyensúlyának fenntartásához.

Szinergia: Két partner a sejtvédelemben

A szelén és a cink ideális módon egészítik ki egymást. Mindkét nyomelemnek antioxidáns hatása van, de különböző szinten. Míg a szelén aktívan semlegesíti a szabad gyököket, a cink megerősíti azokat az enzimeket és fehérjeszerkezeteket, amelyek oxidatív stressz veszélyének vannak kitéve. Az egyik alulkínálat így károsítja az egész védelmi rendszert.

Mennyire van szükségünk valójában?

Szelénforrások

Hal

Tojás

Hús

Brazil dió

Gabonafélék (a talaj seléntartalmától függően).

Cinkforrások

Hús

Sajt

Teljes kiőrlésű termékek

Impulzusok

Dió

A szelén- és cinkhiány következményei

A szelénhiány izomgyengeséghez, fertőzésekre való nagyobb fogékonysághoz, és extrém esetekben szívizombetegséghez vezethet. A selénszegény talajokkal rendelkező régiókban, például Európa és Kína egyes részein a hiány gyakoribb.

A cinkhiány bőrváltozásokban, sebgyógyulási zavarokban, ízeladásban, hajhullásban és fertőzésekre való hajlamosságban jelenik meg – olyan tünetekben, amelyeket gyakran tévesen más okokhoz kötnek.

Eredmény

A szelén és a cink kevésbé feltűnő, de létfontosságú építőkövei egészségünknek. A szelén megvédi a sejteket az oxidatív stressz ellen, a cink erősíti az immunrendszert és a sebgyógyulást. Együtt egyensúlyban tartják a testet és az elmét. Egy változatos, tápanyagtudatos étrend megbízhatóan kielégítheti ezt a szükségletet. Ha tudatosan eszel, nemcsak az immunrendszeredet véded, hanem a sejteidet is – minden nap újra.