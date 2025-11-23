Valójában így hat a szervezetünkre a vörösbor

Egy pohár vörösbor rendszeres fogyasztása étkezés közben számos egészségügyi előnnyel járhat, beleértve a koleszterinszint csökkentését, a vérnyomás csökkentését és a cukorbetegség kockázatának csökkentését egyes szakértők szerint.

A kutatások szerint sokkal többet mondanak, mint elsőre hinnénk. Dr. Michael Mosley egy korábbi BBC-sorozatában részletesen vizsgálta, milyen hatással van ránk az étkezés mellé fogyasztott vörösbor. Egy kísérlet különösen nagy visszhangot kapott.

„2015-ben Izraelben a tudósok 224 absztinens cukorbeteget három csoportra osztottak. Azokra, akik két éven keresztül minden este vörösbort, fehérbort vagy ásványvizet ittak vacsorához. A vörösborfogyasztók mutatták a legjobb eredményeket, jelentős javulást mutattak a koleszterinszintjükben, és talán meglepő módon az alvásminőségükben is” – mondta Dr. Michael Mosley, orvos és műsorvezető, számol be dnevno.

Fogyasztás étkezés közben

Tim Spector professzor, a londoni King's College epidemiológusa hozzáteszi, hogy a bor pozitív hatással lehet a bél mikrobiomjára: „Azt találtuk, hogy a vörösborivók egészségesebb és változatosabb bélmikrobiommal rendelkeznek, mint a nem fogyasztók. Általában az alkoholfogyasztóknak rosszabb mikrobiomjuk volt, mint azoknak, akik nem ittak.”

A kulcs a mértékletesség

Elmagyarázta, hogy a bélmikrobiom az emberi test kevés aspektusainak egyike, amelyet nem genetika, hanem környezeti és táplálkozási tényezők alakítanak. Valójában a bizonyítékok arra utalnak, hogy „a vörösbor kis és mérsékelt mennyiségben jó lehet az emésztőrendszerünknek.”

Spector professzor figyelmeztet, hogy a mértéklet továbbra is a kulcs mindenben: „Határozottan nem állítjuk, hogy önmagában az alkohol jót tesz az embernek,” mondta, hozzátéve, hogy az előnyök elvesznek, ha naponta több mint három pohár vörösbort fogyasztanak.

A szakértő ajánlása, hogy hetente többször is igyon egy pohár bort étkezéshez, lehetőleg kisebb mennyiségben.