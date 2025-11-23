Egészség
Valójában így hat a szervezetünkre a vörösbor
Még a szakértők is meglepődtek
A kutatások szerint sokkal többet mondanak, mint elsőre hinnénk. Dr. Michael Mosley egy korábbi BBC-sorozatában részletesen vizsgálta, milyen hatással van ránk az étkezés mellé fogyasztott vörösbor. Egy kísérlet különösen nagy visszhangot kapott.
„2015-ben Izraelben a tudósok 224 absztinens cukorbeteget három csoportra osztottak. Azokra, akik két éven keresztül minden este vörösbort, fehérbort vagy ásványvizet ittak vacsorához. A vörösborfogyasztók mutatták a legjobb eredményeket, jelentős javulást mutattak a koleszterinszintjükben, és talán meglepő módon az alvásminőségükben is” – mondta Dr. Michael Mosley, orvos és műsorvezető, számol be dnevno.
Fogyasztás étkezés közben
Tim Spector professzor, a londoni King's College epidemiológusa hozzáteszi, hogy a bor pozitív hatással lehet a bél mikrobiomjára: „Azt találtuk, hogy a vörösborivók egészségesebb és változatosabb bélmikrobiommal rendelkeznek, mint a nem fogyasztók. Általában az alkoholfogyasztóknak rosszabb mikrobiomjuk volt, mint azoknak, akik nem ittak.”
A kulcs a mértékletesség
Elmagyarázta, hogy a bélmikrobiom az emberi test kevés aspektusainak egyike, amelyet nem genetika, hanem környezeti és táplálkozási tényezők alakítanak. Valójában a bizonyítékok arra utalnak, hogy „a vörösbor kis és mérsékelt mennyiségben jó lehet az emésztőrendszerünknek.”
Spector professzor figyelmeztet, hogy a mértéklet továbbra is a kulcs mindenben: „Határozottan nem állítjuk, hogy önmagában az alkohol jót tesz az embernek,” mondta, hozzátéve, hogy az előnyök elvesznek, ha naponta több mint három pohár vörösbort fogyasztanak.
A szakértő ajánlása, hogy hetente többször is igyon egy pohár bort étkezéshez, lehetőleg kisebb mennyiségben.