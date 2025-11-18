Öt házi szer, amelyek azonnal megnyugtatják a száraz bőrt

Különösen télen sokan szenvednek száraz és repedezett bőrtől. Viszont nincs szükség drága kézkrémekre és más ápolószerekre. Más eszközökkel a kezek újra megpuhulnak.

A száraz bőr ősszel és télen nem ritka: kint hideg levegő, belül száraz meleg levegő - és a bőr már feszes, viszket vagy hámlik. Ilyen esetekben sokan drága krémekhez vagy ápolószerekhez folyamodnak. A tünetek gyakran enyhíthetők egyszerű otthoni gyógymódokkal, amelyek mindenkinek megvannak a konyhában- írja a focus.de.

Ez az öt természetes ápoló segédeszköz hidratálja, megnyugtatja az irritált bőrt és támogatja a természetes védőréteget.

1. Tejtermékek

A joghurt hidratálja a bőrt és nyugtató érzést kölcsönöz neki. Tejsavbaktériumaiknak köszönhetően a túrónak és társainak gyulladáscsökkentő hatása is van.

2. Sárgarépa

A sárgarépa sok béta-karotint tartalmaz. Ez nemcsak az immunrendszerünknek, hanem a bőrünknek is jót tesz. Ha nincs kedve minden nap sárgarépát enni, készíthet arctonikot a sárgarépaléből.

3. Édesem

A méz antibakteriális, nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású. A méz savas pH-ja révén erősíti a bőr védőrétegét, és további nedvességet biztosít.

4. Kókuszolaj

Igaz, a kókuszolaj nem olcsó. De mindig jót tesz a bőrnek. A kókuszolaj sok telített zsírsavból áll. Hidratálja, nyugtatja a bőrt, és újra puhává és rugalmassá teszi.

5. Avokádó

Az avokádó sok olyan anyagot tartalmaz, amelyek jót tesznek nekünk. A bőrön a magas zsírtartalmú gyümölcs olajainak és zsírsavainak köszönhetően kisimítja a repedezett bőrt, hidratál és segíti a sebgyógyulást.