Ne adjon esélyt a vírusoknak

Az ősz és a kora tél az időszak, amikor a vírusok különösen gyorsan terjednek. Hideg van kint, a szobák szárazak, és a stressz és az alváshiány csökkenti a test védelmét.

De nemcsak gyógyszertári termékekkel erősítheted az immunrendszert. Az orvosok egyre inkább emlékeztetik arra, hogy a legfontosabb védelem a friss levegő rendszeres belélegzése és a vérkeringés természetes stimulálása. Egy egyszerű módszer növelheti a megfázás elleni ellenállást gyógyszer nélkül is – napi öt perc elég.

A test fő "immunpajzsa" a mozgás és az oxigén

Az immunrendszer közvetlenül kapcsolódik a keringési és nyirokrendszer működéséhez. Ha az ember nem mozog sokat, a nyirokok stagnálnak, és a védősejtek lassabban keringenek. Ezért van a reggeli tornász és a hideg levegőben való séta észrevehetőbb, mint a tablettákban lévő vitaminok.

"A fizikai aktivitás maga is immunmodulátor. Ha aktívan mozogunk, a test citokinokat termel, amelyek fokozzák a védőreakciókat." - mondja az immunológus.

Még egy rövid séta is hűvös időben aktiválja a hőszabályozást és a véráramlást. Ez egyfajta "képzés" az erek és a légzőrendszer számára. Rendszeres szokással az immunrendszer ellenállóbbá válik a hőmérséklet-változásokra és a vírusos támadásokra szemben.

Egy öt perces séta elég

Az Európai Egészségügyi Szervezet tanulmányai szerint naponta öt-tíz perc mérsékelt utcamozgás 10-15%-kal növeli a vér oxigénszaturációját. Ez segíti az immunrendszer sejtjeit, hogy gyorsabban reagáljanak a fertőzésre.

Egy egyszerű szabály, hogy reggel vagy ebédidőben telefon nélkül menj a levegőbe, és csak gyors tempóban sétálj.

A fiziológusok azt tanácsolják, hogy az ilyen rövid séták során lassan vegyen mély lélegzetet az orron keresztül, és lélegezzen ki a szájon keresztül. Ez nemcsak oxigénnel telíti a vért, hanem javítja az orrnyálkahártya működését is, amely a vírusok elleni első védelmi vonal.

Napi öt perc aktivitás és friss levegő elegendő az immunrendszer stabil működéséhez. Ez egy természetes módja a test adaptálásának gyógyszertári gyógyszerek és stimulánsok nélkül. A lényeg a rendszeresség és a mértékletesség: könnyű mozgás, nyugodt légzés, normál alvás és melegség túlmelegedés nélkül - írja a pravda.ru.