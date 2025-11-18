Mi mindenre jó a teafaolaj?

A teafaolaj a pandémia alatt lett népszerű és ismert: fertőtlenítő hatása miatt sokan vetették be a vírus(ok) elleni védekezés során. Mára az egyik leggyakrabban használt olaj, nem véletlenül.

Bár több mint 200 féle teafa létezik, csak a Melaleuca alternifolia olaja rendelkezik gyógyító tulajdonságokkal. Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, parazitaölő tulajdonságai miatt a legtöbb háztartásban nélkülözhetetlen szer a teafaolaj – írja a mindmegette.hu.

Nevével ellentétben nem fa, hanem örökzöld cserje, melynek leveleit az Ausztráliában élő őslakosok feltehetően már évezredek óta felhasználták gyógyító forrázatok és pakolások készítésére. Ezt a kivételes gyógynövényt James Cook tette ismertté Európában a 18. század második felében. A Brit Királyi Haditengerészet kapitánya és legénysége megfigyelte, hogy az ausztrál bennszülöttek a teafa levelekből főzetet készítenek, innen ered a "teafa" (Tea tree) elnevezés is. A teafa illóolaját először 1925-ben desztillálták, a híressé vált cserjét azóta kimondottan a leveleiből kinyerhető értékes olaja miatt termesztik.

A teafaolaj hatékonyságát számos klinikai vizsgálat és kutatás eredménye is alátámasztja. A Melaleuca alternifolia leveleiből vízgőz lepárlással kinyert illóolaj fertőtlenítő, csíraölő tulajdonsága a terpinén-4-ol komponensre vezethető vissza. Azonban nem mindegy, hogy milyen teafaolajat vásárolunk. Terápiás szempontból azok a teafa illóolajok az értékesek, melyek terpinén-4-ol tartalma magas és eléri a 35%-ot, a cineol hányada viszont alacsony és nem éri el az 5%-ot, mivel e vegyület irritálhatja a nyálkahártyát.

És hogy mi mindenre használható? A teafaolaj például csodát tesz a korpás hajjal! Tegyünk pár csepp illóolajat a samponba, és mossuk meg a szokásos módon a hajunkat. Az eredmény kézzel fogható.

Jól használható bőrfertőzések, vágott és horzsolt sebek, pattanásos és aknás bőr, valamint körömgomba kezelésére is. Bőrproblémák esetén érdemes naponta 10-15 cseppet fél pohár (kb. 1/2 db) langyos vízben elkeverni, az oldatot steril vattapamaccsal, vagy gézzel az érintett bőrfelületre felvinni. Mivel a teafaolaj a vérző sebet sem csípi, emiatt a sebkezelésben, az elsősegélyben nélkülözhetetlen. A teafaolajat csak hígítva használjuk, ne vigyük fel töményen a bőrfelületre.

Száj- és fogínygyulladás esetén is javasolt 5-10 cseppet 1 pohár (kb. 1 dl) langyos vízzel elkeverni, naponta többször gargalizálni, illetve öblögetni.

12 éves kor alatt nem javasolt az alkalmazása, valamint akkor sem, ha érzékenyek vagy allergiásak vagyunk a teafaolajra vagy a colophonra. Fontos, hogy a teafaolajat nem szabad lenyelni és inhalációra sem alkalmazható, valamint a szem közvetlen környékén és a fülben is kerülni kell a használatát, és csak hígítva alkalmazandó!