Így ismerhető fel az epekő

Ha a megkövesedett képződmény elakad az epevezetékben, akkor erőteljes tünetekkel hívja fel magára a figyelmet. Azonban nem csak fájdalom figyelmeztethet a bajra.

Az epekő az emésztőnedv (epe) megkeményedett lerakódása, amely az epehólyagban – egy kicsi, körte alakú, a hasüreg jobb oldalán elhelyezkedő szervben – képződik. Az epekő mérete egy homokszem méterétől egészen egy golflabda nagyságáig terjedhet, és egyszerre akár több epekő is jelen lehet az epehólyagban – írja a haziptaika.com.

Azoknak az embereknek, akiknél az epekő tüneteket okoz, általában epehólyag-eltávolító műtétre van szükségük. A panaszok megjelenése esetén ugyanis valószínűleg már kialakult egy epevezeték-elzáródás a kövek miatt. Ha viszont nem okoznak semmilyen panaszt vagy tünetet ezek a képződmények, általában nincs szükség kezelésre.

Az epevezeték elzáródása ugyanakkor súlyos szövődményekkel is járhat, ezért nagyon fontos komolyan venni az árulkodó jeleket. Mielőbb orvoshoz kell fordulni, amennyiben olyan erős a hasi fájdalom, hogy nem találunk kényelmes testhelyzetet; a bőr és/vagy a szem fehér része besárgul; esetleg magas láz és hidegrázás is társul a panaszok mellé.

A tünetek pedig a következőek:

1. Hasfájás – Hirtelen jelentkező, gyorsan erősödő fájdalom léphet fel a has jobb felső részén vagy a has közepén, közvetlenül a szegycsont alatt.

2. Tartós fájdalom – Az epekő okozta fájdalom lehet csupán néhány perces, de akár több óráig is eltarthat.

3. Hátfájás – Jellemző tünet, hogy a fájdalom kisugárzik a lapockák közötti területre.

4. Vállfájdalom – Nem csupán a hátba, de a jobb vállba is kisugározhat a fájdalom.

5. Rosszullét – Gyakori a hányinger vagy a hányás is.