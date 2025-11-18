Ezért van kétszer annyi mozgásra szükségük a férfiaknak

Egy új kutatás szerint a nők feleannyi testmozgással is jót tehetnek a szívüknek, mint a férfiak. A szívbetegségek megelőzésében kulcsfontosságú a sport.

A tudósok a szív és a mozgás kapcsolatát vizsgálták egy új kutatásban, és arra jutottak, hogy a nők szervezete hatékonyabban reagál a fizikai aktivitásra, és már meglévő szívbetegség esetén is sokat segít – írja a life.hu.

A kínai Hsziamen Egyetem kutatója, dr. Jiajin Chen és munkatársai több mint 80 ezer középkorú brit önkéntes adatait elemezték, akik aktivitásmérőt viseltek a vizsgálat ideje alatt. Nyolc éven keresztül követték nyomon a résztvevők egészségi állapotát, aki közül senkinek nem volt korábban koszorúér-betegsége.

A nők esetében heti négy órányi mozgás már 30 százalékkal csökkenti a szívbetegségek kockázatát, míg a férfiaknál ehhez közel kilenc órányi edzésre van szükség.

A kutatás rávilágított arra, hogy azoknál a nőknél, akik hetente legalább 150 percet mozogtak, 22%-kal alacsonyabb volt a szívbetegség kialakulásának esélye, mint a mozgásszgény életmódot folytatóknál. A férfiaknál ugyanez az aktivitás 17 százalékos kockázatcsökkenéssel járt, bár a lépésszámot nem részletezték. A tanulmány szerzői szerint itt az ideje, hogy a mozgásra vonatkozó egészségügyi ajánlások figyelembe vegyék a nemek közötti különbségeket.

A brit egészségügyi hatóság, az NHS jelenleg heti legalább 150 perc közepes intenzitású, vagy 75 perc erőteljes mozgást javasol minden 16 és 64 év közötti felnőttnek, kiegészítve heti két alkalommal végzett izomerősítő edzéssel. A WHO ajánlása is hasonló, szerintük hetente 150-300 perc közepes intenzitású aerob mozgás, vagy 75-150 perc dinamikusabb, erőteljesebb mozgás kell ahhoz, hogy az emberek megőrizzék az egészségüket.

A vizsgálat szerint azoknál a nőknél, akik elérték az ajánlott mozgásmennyiséget, háromszor alacsonyabb volt a halálozás kockázata a követési időszakban, mint a hasonlóan aktív férfiaknál. Hogy pontosan miért reagálnak a nők jobban a testmozgásra, még nem világos. A tudósok lehetséges magyarázatként a hormonális különbségeket, az izomrostok eltérő összetételét, valamint azt feltételezik, hogy a nők és férfiak szervezete másképp alakítja át az energiát mozgás közben.

„A mozgás mindkét nem számára jelentős szív- és érrendszeri előnyöket kínál. De az is kiderült, hogy a nők már jóval kevesebb mozgással is komoly védelmet szerezhetnek a szívüknek. Reméljük, hogy ez az eredmény ösztönzi majd a nőket, különösen azokat, akik jelenleg nem elég aktívak” – mondta Yan Wang professzor, a kutatás egyik vezető szerzője.