Csak ezt a kétféle teát érdemes 100 fokos forró vízzel főzni

Nem csak hideg napokon vagy megfázáskor – a tea az egyik legnépszerűbb ital. Az előkészítés meglehetősen egyszerű. De különösen a megfelelő vízhőmérséklet kell komolyan venni, mert ellenkező esetben az egészségre káros lehet.

A zöld teát Kb. 70-80 fokon kell elkészíteni, különben elveszíti az illatát és keserűvé válik. Ehhez hagyja a forró vizet 5 percig hűlni. Ugyanez igaz a fehér teára is.

A fekete teát körülbelül 90 fokra melegített vízzel készítik.

A gyógynövényes és gyümölcsteák esetében más a helyzet. Ezeket csak betakarítás után szárítják, és nem kezelik hővel. Ezért tartalmazhatnak baktériumokat, élesztőket vagy penészt – még a szalmonella is bejuthat a keverékekbe.

Ezért mindig érdemes a gyógy- és gyümölcsteákat igazán forrásban lévő vízzel átitatni.

Figyelem: Csak a buborékoló forrásban lévő víz valóban 100 fokos forró! Fontos: Hagyja a vizet elég sokáig meredezni: Legalább öt percig, ideális esetben nyolc-tíz percig - írja a focus.de.