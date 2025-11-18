Vihar a Föld felett – stressz a test számára

A mágneses viharok nem fikciók, hanem valós fizikai jelenségek, amelyek befolyásolhatják az ember jólétét. A naptevékenység ingadozásokat okoz a Föld mágneses terében, ami befolyásolhatja a szív, az erek és az idegrendszer munkáját.

Ilyen napokon sokan gyengeséget, fejfájást és vérnyomás-emelkedést éreznek. Az orvosok elmagyarázták, hogyan lehet megvédeni az egészséget, és következmények nélkül átvészelni ezt az időszakot.

Miért hatnak a mágneses viharok a testre?

Ha a Föld mágneses terét láthatatlan védőhéjként képzeli el, akkor a vihar erőteljes csobbanás ebben a pajzsban. Amikor a napplazma-áramlások ütköznek a légkörrel, zavarok keletkeznek, amelyek még az emberi bioritmusokban is tükröződnek.

A biológiai óra meghibásodása.

Mágneses zavarok esetén csökken a melatonin, az alváshormon termelése. Ez megzavarja a rendszert, álmatlanságot, ingerlékenységet és fejfájást vált ki. A vér tulajdonságainak változása.

Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy viharok idején a vér viszkozitása növekszik, a szív és az erek terhelése nő. Fokozott stressz.

A test fenyegetésként reagál a geomágneses nyomásra: aktiválódik a szimpatikus idegrendszer, növekszik a pulzus, emelkedik a vérnyomás és szorongás lép fel.

Kinek kell különösen óvatosnak lennie

Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.

Magas vérnyomás, aritmia, szívkoszorúér-betegség - mindez növeli a mező változásaira való érzékenységet. 50 év felettiek.

Az életkor előrehaladtával a szervezet alkalmazkodási mechanizmusai lelassulnak, és a külső tényezőkre adott válasz erősebbé válik. Időjárásfüggő és migrénes.

Az idegszabályozási rendellenességek sebezhetőbbé teszik a testet. Nők hormonális változások során.

A perimenopauza és a posztmenopauza növeli az erek stresszérzékenységét.

Amit az orvosok tanácsolnak

1. Csökkentse a terhelést.

Kerülje a kemény edzést és az érzelmi túlterhelést. Bármilyen stressz növeli a nyomást és felgyorsítja a szívverést.

2. Igyon eleget.

Igyon legalább másfél liter vizet naponta - ez fenntartja a vér normális viszkozitását.

3. Kerülje a túlmelegedést.

Ebben az időszakban jobb kizárni a fürdőket, szaunákat és forró fürdőket - ezek további nyomást gyakorolnak az erekre.

4. Kerülje a nyomásesést.

Ne tervezzen repülést és túrázást a hegyekben, amíg a mágneses aktivitás magas.

5. Szabályozza vérnyomását.

Ha magas vérnyomásban szenved, ne hagyja ki a gyógyszerek szedését, és mérje meg a mutatókat reggel és este.

6. Tekintse át étrendjét.

Zárja ki a zsíros, füstölt és túlsózott ételeket. Egyél több zöldséget, gyümölcsöt, halat és gabonaféléket.

7. Támogassa az idegrendszert.

Ha nyugtatókat vagy antidepresszánsokat szedsz, ne szegd meg a kezelési rendszert. A gyógyteák citrombalzsammal, kamillaval hasznosak.

8. Normalizáld az alvásaid.

Kerüld a kütyüket egy órával lefekvés előtt, és aludj sötétben.

"A negyven év feletti nők és az ötven év felettiek, akik szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, különösen érzékenyek a mágneses viharokra. Sok szempontból az egészségromlás összefügg azzal a szorongással, amit maguk a viharokról szóló hírek okoznak, – mondta az orvos, számol be a pravda.ru.