Egészség
Vihar a Föld felett – stressz a test számára
A mágneses viharok befolyásolják a szív és az erek működését
Ilyen napokon sokan gyengeséget, fejfájást és vérnyomás-emelkedést éreznek. Az orvosok elmagyarázták, hogyan lehet megvédeni az egészséget, és következmények nélkül átvészelni ezt az időszakot.
Miért hatnak a mágneses viharok a testre?
Ha a Föld mágneses terét láthatatlan védőhéjként képzeli el, akkor a vihar erőteljes csobbanás ebben a pajzsban. Amikor a napplazma-áramlások ütköznek a légkörrel, zavarok keletkeznek, amelyek még az emberi bioritmusokban is tükröződnek.
- A biológiai óra meghibásodása.
Mágneses zavarok esetén csökken a melatonin, az alváshormon termelése. Ez megzavarja a rendszert, álmatlanságot, ingerlékenységet és fejfájást vált ki.
- A vér tulajdonságainak változása.
Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy viharok idején a vér viszkozitása növekszik, a szív és az erek terhelése nő.
- Fokozott stressz.
A test fenyegetésként reagál a geomágneses nyomásra: aktiválódik a szimpatikus idegrendszer, növekszik a pulzus, emelkedik a vérnyomás és szorongás lép fel.
Kinek kell különösen óvatosnak lennie
- Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők.
Magas vérnyomás, aritmia, szívkoszorúér-betegség - mindez növeli a mező változásaira való érzékenységet.
- 50 év felettiek.
Az életkor előrehaladtával a szervezet alkalmazkodási mechanizmusai lelassulnak, és a külső tényezőkre adott válasz erősebbé válik.
- Időjárásfüggő és migrénes.
Az idegszabályozási rendellenességek sebezhetőbbé teszik a testet.
- Nők hormonális változások során.
A perimenopauza és a posztmenopauza növeli az erek stresszérzékenységét.
Amit az orvosok tanácsolnak
1. Csökkentse a terhelést.
Kerülje a kemény edzést és az érzelmi túlterhelést. Bármilyen stressz növeli a nyomást és felgyorsítja a szívverést.
2. Igyon eleget.
Igyon legalább másfél liter vizet naponta - ez fenntartja a vér normális viszkozitását.
3. Kerülje a túlmelegedést.
Ebben az időszakban jobb kizárni a fürdőket, szaunákat és forró fürdőket - ezek további nyomást gyakorolnak az erekre.
4. Kerülje a nyomásesést.
Ne tervezzen repülést és túrázást a hegyekben, amíg a mágneses aktivitás magas.
5. Szabályozza vérnyomását.
Ha magas vérnyomásban szenved, ne hagyja ki a gyógyszerek szedését, és mérje meg a mutatókat reggel és este.
6. Tekintse át étrendjét.
Zárja ki a zsíros, füstölt és túlsózott ételeket. Egyél több zöldséget, gyümölcsöt, halat és gabonaféléket.
7. Támogassa az idegrendszert.
Ha nyugtatókat vagy antidepresszánsokat szedsz, ne szegd meg a kezelési rendszert. A gyógyteák citrombalzsammal, kamillaval hasznosak.
8. Normalizáld az alvásaid.
Kerüld a kütyüket egy órával lefekvés előtt, és aludj sötétben.
"A negyven év feletti nők és az ötven év felettiek, akik szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, különösen érzékenyek a mágneses viharokra. Sok szempontból az egészségromlás összefügg azzal a szorongással, amit maguk a viharokról szóló hírek okoznak, – mondta az orvos, számol be a pravda.ru.