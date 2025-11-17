Jön a tejföl-háború

Az új rendelettervezet célja, hogy a fogyasztók ne legyenek tovább megtéveszthetők a „kamutejfölökkel”.

Változhat a tejföl fogalma Magyarországon: az Agrárminisztérium új javaslata a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírásait szigorítaná. A tervezetet hétfőn tették közzé a kormány honlapján társadalmi egyeztetésre, amely során bárki véleményezheti a dokumentumot a megjelenéstől számított 15 napon belül. A javaslat véglegesítésére csak ezt követően kerülhet sor - írja at Agroinform.

Nem minden „tejföl” az, aminek látszik

Az előterjesztés célja egyértelmű: csak azokat a termékeket lehessen tejfölként forgalmazni, amelyek élőflórásak, vagyis megfelelő mennyiségű tejsavbaktériumot tartalmaznak.

A jövőben nem viselhetné a „tejföl” nevet az a termék, amely utóhőkezelésen esett át, mivel ezek a folyamatok elpusztítják a jótékony baktériumokat. Az ilyen árukat ezentúl kizárólag „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” név alatt lehetne értékesíteni a boltok polcain.

A módosítás egyúttal a gyártók és forgalmazók számára is komoly változást jelentene: a rendelet hatályba lépése után egy év türelmi idő állna rendelkezésükre, hogy alkalmazkodjanak az új szabályokhoz.

A vásárlók védelmében

A szigorítás célja, hogy megkülönböztethetővé váljanak a valódi, élőflórás tejfölök a hasonló, de alacsonyabb beltartalmi értékű termékektől.

Jelenleg ugyanis a boltokban nemcsak a hőkezelt tejtermékek keltenek megtévesztő benyomást, hanem azok is, amelyek növényi zsiradék hozzáadásával készülnek, és tejfölként próbálnak megjelenni a piacon.

Ezek az úgynevezett „kamutejfölök” számos vásárlót téveszthetnek meg, különösen, ha a csomagolás és az állag is hasonlít az eredeti termékhez.

A tervezet tehát nem csupán a gyártói felelősség erősítését szolgálja, hanem a fogyasztók tájékoztatásának pontosítását és az élelmiszerbiztonság növelését is.