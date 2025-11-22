A nyers tej halálos veszélye

A nyers tehén- és juhtej gyakran tartalmaz antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumokat, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberek és állatok egészségére.

Erre a következtetésre jutottak pakisztáni tudósok Tahir Usman vezetésével az Abdul Wali Khan Egyetemről Mardanban - írja a PLOS One.

A tudósok 310 nyers tejmintát elemeztek – körülbelül fele-fele arányban tehenektől és juhoktól. A minták körülbelül egynegyede rejtett tőgygyulladás jeleit mutatta az állatoknál, és csaknem 13% tartalmazott Staphylococcus epidermidis baktériumot, amely általában külsőleg nem látható, de rontja a tej minőségét és elősegíti a fertőzés terjedését.

Az eredmények aggasztóak voltak: a kiválasztott baktériumok 95%-a penicillinnel és eritromicinnel szemben rezisztensnek bizonyult, a törzsek fele pedig egyszerre három vagy több antibiotikummal szemben.

Bár a Staphylococcus epidermidis általában ártalmatlan lakója az emberi bőrnek, rezisztens törzsei antibiotikum-rezisztencia géneket adhatnak át veszélyesebb mikrobáknak, köztük a Staphylococcus aureusnak – egy különösen veszélyes kórokozónak.

A tanulmány szerzői megjegyezték, hogy a rezisztens baktériumok magas előfordulási gyakorisága komoly veszélyt jelent az állattenyésztésre és az élelmiszerbiztonságra. A helyzet rámutat az antibiotikumok szigorú ellenőrzésének és a farmok higiéniai állapotának javításának sürgető szükségességére.