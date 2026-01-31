Melania Trump feketébe öltözve mutatta be a dokumentumfilmjét

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje a pulpitushoz lép, hogy beszédet mondjon az Amazon MGM Studios „Melania” című filmjének világpremierjén a Kennedy Centerben, Washingtonban, 2026. január 29-én

Melania Trump az eseményre a tőle megszokott letisztult eleganciával érkezett. Egy tetőtől talpig fekete ruhát viselt, ami tökéletesen tükrözte az évek óta következetesen épített stílusát.

Pompás megjelenés

A hosszú ujjú darabot a strukturált gallér és gombos elülső rész tette karakteressé, derekát vékony fekete öv hangsúlyozta. A megjelenést hegyes orrú fekete cipővel és lágy hullámokba formázott, kiengedett hajjal egészítette ki. A választás sem meglepő, sem véletlen nem volt: Melania Trump régóta a markáns szabásvonalak és erős sziluettek híve.

Tudatos döntések

Stílusának alakításában évek óta együtt dolgozik Hervé Pierre amerikai tervezővel, aki korábban úgy fogalmazott: Melania nem a trendeket követi, hanem tudatosan ragaszkodik ahhoz, ami jól áll neki.

Nem fog fodrokat és virágmintákat viselni csak azért, mert új fejezet kezdődik az életében

– mondta róla a tervező, aki szerint a kapcsolatuk az évek alatt harmonikussá vált, ma pedig már a First Lady egyetlen pillantásából tudja, mikor sikerült eltalálni a megfelelő darabot.

Fontos a kényelem

Melania maga is többször hangsúlyozta: nem érzi kihívásnak az öltözködést. Saját bevallása szerint mindig azt viseli, amiben jól érzi magát, és amit az alkalom megkíván. Ez a hozzáállás most is visszaköszönt a premier vörös szőnyegén, ahol férje, Donald Trump is megjelent mellette sötétkék öltönyben és bordó nyakkendőben.

Vegyes fogadtatás

A Melania című dokumentumfilm a First Lady életének azt az időszakát követi végig, amely férje 2025 januári beiktatásához vezetett. Miközben a premier képei bejárták a sajtót, a film körüli fogadtatás már jóval visszafogottabb. A külföldi beszámolók szerint a filmet több mint 1400 moziban vetítik az Egyesült Államokban, valamint további 27 országban is bemutatják, ám egyes helyszíneken elővételben eddig alig vásárolt bárki jegyet.

Mi történik, ha senki nem vesz jegyet?

A jelenség gyorsan vitát indított el arról, mi történik akkor, ha egy moziban senki nem vált jegyet egy adott előadásra. Korábbi moziüzemeltetők szerint a gyakorlat eltérő: egyes helyeken a filmet akkor is elindítják, máshol bizonyos idő után leállítják a vetítést, különösen az esti sávban. Az viszont biztos, hogy egy ekkora költségvetésű projekt – iparági becslések szerint a dokumentumfilm elkészítése és nemzetközi terjesztése több tízmillió dollárba került – esetében a nézettség kulcskérdés - írta meg az Elle.