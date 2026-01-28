Magyar tervező a divatvilág élvonalában

Bráz Noémi, a NOEN divatmárka tervezője, a Budapesti Metropolitan Egyetem Divat- és textiltervezés mesterszakán diplomázott alumnája egyedüli magyar alkotóként vett részt a kizárólag meghívásos alapon működő Nemzetközi Harbini Fashion Weeken, amely mára a világ egyik legnagyobb és legmeghatározóbb divateseményévé vált – derült ki a sajtóközleményből.

A 2026. január 9-én kezdődő rangos eseményen bemutatott kollekció kiemelkedő szakmai visszhangot váltott ki: az eredetileg tervezett csoportos bemutató helyett a szervezők önálló show lehetőségét biztosították a tervező számára.

„Tervezőként különösen fontos visszajelzés volt számomra, hogy nemcsak részt vehettem az eseményen, hanem önálló bemutatót is tarthattam. Ez volt az egyik legnagyobb szakmai visszaigazolás az eddigi pályám során” – fogalmaz Bráz Noémi.

Az egyéni bemutató létrejöttében meghatározó szerepet játszott a kollekció mögötti történetmesélés és a színpadi koncepció komplexitása. „Nem számítottam erre a döntésre. Utólag jelezték, hogy a kollekció narratívája és vizuális világa annyira meggyőzte őket, hogy egy teljesen önálló show-t bíztak rám” – tette hozzá a tervező.

A harbini bemutatót követően a kollekció Pekingben, a Global Fashion Net szervezésében, egy rangos pop-up eseményen is bemutatkozott, ahol jelentős szakmai és közönségérdeklődés övezte. „Az érdeklődés rendkívül nagy volt, szinte üres bőrönddel tértem haza, ami óriási visszajelzés” – mondta Bráz Noémi.

Az idei NOEN kollekció középpontjában a stílusok összeérése, a fenntarthatóság és a kézműves technikák állnak. A márkára jellemző virágos motívumok sötétebb, karakteresebb hangvételben jelennek meg, kézzel készült horgolt és kötött darabokkal kiegészítve. A darabok kis szériában, rendelésre készülnek, tudatosan elkerülve a felesleges gyártást.

„Számomra a fenntarthatóság nem trend, hanem működési alapelv. Csak az készül el, amire valódi igény van, ráadásul egyes technikák szándékosan nem alkalmasak sorozatgyártásra” – hangsúlyozta a tervező.

A kollekció központi vizuális és szimbolikus eleme a pillangó, amely a folyamatos megújulás és az alkotói fejlődés metaforája.

„A pillangó számomra a belső erőt jelképezi. Tervezőként sokszor nehéz érvényesülni a külső körülmények miatt, mégis mindig volt bennem egy hajtóerő, ami tovább vitt. Ez a bemutató számomra annak a bizonyítéka, hogy van helyem a szakmában” – fogalmazott Bráz Noémi.

A Harbini Fashion Weeken több mint 60 nemzetközi tervező és több száz modell vett részt, a bemutatókat világszerte több tízmillió néző követte online. A mostani siker eredményeként Bráz Noémi meghívást kapott a 2027-es Harbini Fashion Weekre is, ami hosszú távon tovább erősíti a NOEN márka nemzetközi jelenlétét és a METU alumni közösségének szakmai láthatóságát.