Nem csak a divatvilág gyászol - Így kísérték utolsó útjára Valentino Garavanit

Ma tartották az olasz divattervező temetését, és a divatrajongók mellett világsztárok is elkísérték utolsó útjára. Nézd meg, kik jelentek meg a Rómában Valentino Garavani temetésén!

Január 19-én este hunyt el Valentino Garavani az olasz divat egyik kulcsfontosságú ikonja. Valentino koporsóját szerdától a Fondazione Valentino Garavani által 2025-ben megnyitott új művészeti és kulturális kiállítóteremben helyezték el. Fehérre meszelt falak között és fehér virágokból készült pompás csillár alatt állt Valentino koporsója. Ma a koporsót a római központban található Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikába szállították, egy 16. században Michelangelo által tervezett templomba, ahol a szertartás zajlik. Megtörten búcsúzott a sztárvilág és a mai divat legfontosabb szereplői is - írja a Life.

A temetés nyilvános volt, de szerepeltek a vendéglistán az iparág jeles személyiségei, valamint sztárok is. Valentino szoros kapcsolatban állt Hollywooddal, így nem csoda, hogy sokan búcsúztak tőle. Temetésére még a legnagyobb divattervezők is Valentino öltözetben jelentek meg. Ez a tiszteletadás hatalmas gesztus, és egy búcsúlevél is vetélytársaktól. A legtöbben túlméretezett napszemüvegeket viseltek, hogy eltakarják megtört, könnyes arcukat a paparazzik elől.

Kora reggel folyamatosan fehér virágkoszorúkat vittek be a bazilikába. A nyilvánosság tagjai a templom előtt sorakoztak, néhányan piros ruhát viseltek, vagy piros táskát, pénztárcát, sálat vittek magukkal, tisztelegve a tervező előtt, akinek kedvence volt a jellegzetes skarlátvörös árnyalat. Az egyik rajongó a templom előtt egy csillogó fekete posztert lengetett a kamera felé:

„Viszlát, Valentino! A divat utolsó császára.”

Anne Hathaway rengetegszer viselt Valentino ruhát a vörös szőnyegen, de kapcsolata nem állt meg itt a tervezővel. A zseniális Az ördög Pradát visel című filmben együtt játszottak, hiszen Valentino egy fiktív tervezőt alakított a filmben. Anne lehajtott fejjel, sírdogálva lépdelt a templom felé, egy klasszikus fekete Valentino kosztümben.

Anna Wintour is jelen volt a temetésen, és egy csodaszép szőrmestólát viselt. Nagy cukorkajellegű nyakéket vett fel, és a szokásos nagy napszemüvegét. Mint a divatvilág nagyasszonyaként nem meglepő, hogy ő is ott volt Valentino temetésén.

Tom Ford stílusához híven minimalista, de vagány öltönyben jelent meg a templomnál. A divattervező sokat köszönhetett Valentinonak, hiszen ő volt az egyik olyan férfi, akik kitaposta mások előtt az utat. Tom Ford dizájner-napszemüvegben volt.

Továbbá ott volt Donatella Versace, mint igazi nagyágyú. Egy letisztult, homokóra fazonú fekete ruhát viselt, amit természetesen Valentino tervezett. A két tervező szoros kapcsolatot ápolt.

Alessandro Michelle, a Valentino jelenlegi kreatív igazgatója sötét lencséjű napszemüvegben érkezett. Nehezen búcsúzott mentorától, példaképétől és alapítójától. A Valentino divatház Alessandro kezében maradt.

Továbbá jelen volt Pierpaolo Piccioli, aki 2008-tól 2024-ig vezette a Valentino divatházat.

Egy nappal ezelőtt, január 22-én Donatella Versace és Pierpaolo Piccioli kéz a kézben rótta le tiszteletét Valentino ravatalánál. Donatella pipacsvörösben jelent meg, ami Valentino védjegye volt.