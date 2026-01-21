Divat
Miért tettek patkányt a hajukba a viktoriánus hölgyek?
Volt, aki boltban vette, de aki tehette, otthon gyűjtötte
Divattörténet szempontjából a 19. az egyik legizgalmasabb évszázad. Míg az évszázad elején az antikvitást megidéző empire stílus virágzott, addig a huszadik század beköszöntére a fűző és kitömött ruha volt a nyerő.
Frizuradivatban legalább ilyen nagy változások mentek végbe: noha a század elején viszonylag egyszerű hajviseletek uralkodtak, az évtizedek során visszatértek a bonyolultabb műremekek.
A viktoriánus frizurák egy idő után olyan szövevényessé és terebélyessé váltak, hogy kivételesen sok és vastag hajjal kellett rendelkezni ahhoz, hogy valakinek igazán jól álljanak.
Ennek érdekében a divatos frizurára vágyó hölgyek minden trükköt bevetettek, hogy hajkoronájuk megfelelő tartást kapjon. Egyesek odáig merészkedtek, hogy egyenesen patkányt rejtettek kontyuk alá.
A patkány, pontosabban " patkány" jelen esetben egy, a fésülködés során kihullott hajszálakból összefogott hajlabda volt, amely pompás párnázatot jelentett a termetes kontyoknak.
Ugyan a viktoriánus korban bolti hajpárnák is kaphatók voltak, a fésülködés során összegyűjtött szálakból készült verziók jobban passzoltak az eredeti hajszínhez. Természetesen a 19. századi frizuradivat a póthajkészítőknek is bőséges piacot teremtett, akik a legváltozatosabb színben, hosszban kínáltak dús fürtöket.