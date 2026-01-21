Miért tettek patkányt a hajukba a viktoriánus hölgyek?

A 19. századi divathölgyek egyik-másik szépségtitka meglehetősen zavarba ejtő. Erre remek példa, hogy a viktoriánus stílust követő hajviselethez patkányt rejtettek pompás frizuráikba. - írja a Life.hu .

A 19. században a női frizuradivat némi furfangos praktikát is hozott magával

Divattörténet szempontjából a 19. az egyik legizgalmasabb évszázad. Míg az évszázad elején az antikvitást megidéző empire stílus virágzott, addig a huszadik század beköszöntére a fűző és kitömött ruha volt a nyerő.

Frizuradivatban legalább ilyen nagy változások mentek végbe: noha a század elején viszonylag egyszerű hajviseletek uralkodtak, az évtizedek során visszatértek a bonyolultabb műremekek.

A viktoriánus frizurák egy idő után olyan szövevényessé és terebélyessé váltak, hogy kivételesen sok és vastag hajjal kellett rendelkezni ahhoz, hogy valakinek igazán jól álljanak.

Ennek érdekében a divatos frizurára vágyó hölgyek minden trükköt bevetettek, hogy hajkoronájuk megfelelő tartást kapjon. Egyesek odáig merészkedtek, hogy egyenesen patkányt rejtettek kontyuk alá.

A patkány, pontosabban " patkány" jelen esetben egy, a fésülködés során kihullott hajszálakból összefogott hajlabda volt, amely pompás párnázatot jelentett a termetes kontyoknak.

Ugyan a viktoriánus korban bolti hajpárnák is kaphatók voltak, a fésülködés során összegyűjtött szálakból készült verziók jobban passzoltak az eredeti hajszínhez. Természetesen a 19. századi frizuradivat a póthajkészítőknek is bőséges piacot teremtett, akik a legváltozatosabb színben, hosszban kínáltak dús fürtöket.