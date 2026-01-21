2026. január 21., szerda

Miért tettek patkányt a hajukba a viktoriánus hölgyek?

Volt, aki boltban vette, de aki tehette, otthon gyűjtötte

 2026. január 21. szerda. 1:58
A 19. századi divathölgyek egyik-másik szépségtitka meglehetősen zavarba ejtő. Erre remek példa, hogy a viktoriánus stílust követő hajviselethez patkányt rejtettek pompás frizuráikba. - írja a Life.hu.

Miért tettek patkányt a hajukba a viktoriánus hölgyek?
A 19. században a női frizuradivat némi furfangos praktikát is hozott magával
Fotó: AFP/Bridgeman Images/Leemage Photo Josse/Musee du chateau, Compiegne ©Photo Josse

Divattörténet szempontjából a 19. az egyik legizgalmasabb évszázad. Míg az évszázad elején az antikvitást megidéző empire stílus virágzott, addig a huszadik század beköszöntére a fűző és kitömött ruha volt a nyerő.

Frizuradivatban legalább ilyen nagy változások mentek végbe: noha a század elején viszonylag egyszerű hajviseletek uralkodtak, az évtizedek során visszatértek a bonyolultabb műremekek.

A viktoriánus frizurák egy idő után olyan szövevényessé és terebélyessé váltak, hogy kivételesen sok és vastag hajjal kellett rendelkezni ahhoz, hogy valakinek igazán jól álljanak.

Ennek érdekében a divatos frizurára vágyó hölgyek minden trükköt bevetettek, hogy hajkoronájuk megfelelő tartást kapjon. Egyesek odáig merészkedtek, hogy egyenesen patkányt rejtettek kontyuk alá.

A patkány, pontosabban " patkány" jelen esetben egy, a fésülködés során kihullott hajszálakból összefogott hajlabda volt, amely pompás párnázatot jelentett a termetes kontyoknak.

Ugyan a viktoriánus korban bolti hajpárnák is kaphatók voltak, a fésülködés során összegyűjtött szálakból készült verziók jobban passzoltak az eredeti hajszínhez. Természetesen a 19. századi frizuradivat a póthajkészítőknek is bőséges piacot teremtett, akik a legváltozatosabb színben, hosszban kínáltak dús fürtöket.

