Meghalt Valentino Garavani világhírű olasz divattervező

„A Valentino luxusmárka és divatház alapítója szerettei körében halt meg hétfőn, római otthonában” – áll a Valentino Garavani és Giancarlo Giammetti Alapítvány Instagram-oldalán.

A német szupermodell, Claudia Schiffer és az olasz Valentino a divattervező egyik divatbemutatója után

„Valentino Garavani nemcsak állandó útmutatásként és ihletként szolgált mindannyiunk számára, de a fény, a kreativitás és a távlatok igazi forrásaként” – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a ruhatervezőt a Piazza Mignanellinél fogják felravatalozni szerdán és csütörtökön, a gyászszertartás január 23-án, pénteken lesz Az angyalok és mártírok Szűz Máriájának templomában, Rómában.

Valentino Garavani kedvenc színárnyalata a kármin és a skarlátvörös csipetnyi narancssárgával vegyített keveréke volt, amelyet a barcelonai operaházban ihletett egy idős hölgy, akinek eleganciája mély benyomást tett rá fiatalkorában. A szín, amelyet néhány évvel később, 1959-ben mutattak be a divatvilágnak, egy drappos tüllből készült, pánt nélküli koktélruhával, azóta is az ő nevét viseli mint Valentino-piros, és egyben az azonos nevű olasz divatcég védjegyévé is vált.

Úgy gondolom, hogy a pirosba öltözött nő mindig csodálatos, ő a hősnő tökéletes képe

– írta Valentino a 2022-ben megjelent Rosso (Piros) című könyvében. A divattervezők nagyjai közé sorolt Valentino minden kollekciójába legalább egy piros ruhát is beépített.

Valentino 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Vogherában. Párizsban tanult, többek között az École des Beaux-Artson és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-nél. Hazatérve, 1960-ban, partnere, Giancarlo Giammetti oldalán indította el saját márkáját. Elegáns haute couture és kifinomult ready-to-wear kollekcióival rövid időn belül nemzetközi elismerést szerzett.

A világ leghíresebb nőit öltöztette Elizabeth Taylortól és Audrey Hepburntől Jackie Kennedyn át a vörös szőnyeg kortárs sztárjaiig.

Bár 2008-ban visszavonult a kreatív igazgatói pozícióból, a divat világában továbbra is megbecsült és keresett személyiség maradt. Rendszeresen feltűnt divatbemutatókon és rangos társasági eseményeken – írta meg a feol.hu.