Audrey Hepburn a divat ikonjává vált

Egy ikon, aki örökre átírta a divat- és a filmipar szabályait. Audrey Hepburn ruhái és öltözködése éppen olyan nyomott hagyott a mai modern társadalomban, mint legendás filmjei.

Nincs olyan esztétika, amely jobban megtestesítené a régi Hollywood auráját, mint Audrey Hepburn stílusa. A színésznő személye a klasszikus divat megtestesítője volt. A filmcsillag elképesztő ízlése minden vörös szőnyeges megjelenésében és hétköznapi szettjében jelen volt.

Bár Audrey Hepburn veleszületett stílusérzékkel volt megáldva, a filmcsillag legendás esztétikájának katalizátora Givenchy volt. 1953-ban a Sabrina című filmen dolgoztak először együtt, és ekkor született meg a nagybetűs Audrey Hepburn stílus. Ugyanúgy értékelték a művészetet és a divatot, kedvelték a letisztult vonalakat, az egyszínű ruhákat és az érdekes részleteket. Tökéletes együttműködés volt az övéké. Audrey öltözködését az autentikussága tette igazán érdekessé.

Divattörténelmet író pillanatainak nagy része jól illeszkedik a modern, minimalista ruhatárba. Audrey Hepburn utat nyitott azoknak a mai nagy színésznőknek, akik gyakran az ő ruháit alkotják újra a vörös szőnyegen. Zendaya, Ariana Grande és Zoe Kravitz is viselt már a legenda által inspirált ruhát, és mind az Oscar-díjas színésznőt nevezték meg inspirációs forrásukként.

Audrey Hepburn legszebb ruhái

A filmcsillag tudta, hogyan kell összeállítani a különálló darabokat, még a legegyszerűbb ruháknak is könnyed eleganciát kölcsönözött. Alapvető darabjai között volt a fekete capri nadrág és a balettcipő, amelyek fontos elemei voltak hétköznapi gardróbjának. Állítólag minden színben volt balerina cipője, és több gingham kockás, csíkos és fekete capri nadrágja is.

Az 1954-es, 26. Oscar-gálán az ötszörös legjobb színésznő jelölt nyerte el a díjat a Római vakáció című filmben nyújtott alakításáért. A díjátadóra a film utolsó jelenetében viselt virágos ruha átalakított változatát viselte. A ruhát eredetileg Edith Head tervezte, de Audrey megkérte Hubert de Givenchy-t, hogy alakítsa át neki az Oscar-gálára. A ruhát bonyolult virágos applikációk és csipkék díszítették.

A Givenchy ruha, amelyet Hepburn viselt az Álom luxus kivitelben (Breakfast at Tiffany's) című film nyitójelenetében, valószínűleg a legismertebb és leggyakrabban utánzott megjelenése. Óriási napszemüveggel, opera kesztyűvel és egy dekadens sárga gyémánt és gyöngy Tiffany nyaklánccal kiegészítve, a derékban szűkített, egyenes szabású ruha az egyik legikonikusabb filmmegjelenés. A kultikus film 1961-ben készült, de mai napig az egyik legjelentősebb film a divatrajongók számára.

Egy napellenző kalap, egy virágos nappali ruha és világosbarna macskasarkú cipő volt Audrey Hepburn legjobb barátja ezen a napon 1955-ben. Az összeállításon erősen érződik az olasz divat befolyása, amit a színésznő nagyon megkedvelt a Római vakáció című filmje után. Az 1960-as években a mod divatot vette át: rövidebb szoknyákat viselt és élénk színekkel játszott. Azonban az 1970-es években a francia haute couture ruháit olasz tervezésekre és Valentino kollekcióira cserélte.

Audrey Hepburn esküvője során eltért a hagyományoktól. Ez volt a második esküvője, de itt már a saját útját járta. Nem viselt fehéret, sem estélyit, sem magassarkút. Egy halvány rózsaszín rövid ruhában, gyönyörű gallérral és hozzá illő fejkendővel jelent meg a nagy napon. Ez mindenképpen Audrey Hepburn egyik legikonikusabb divatpillanata. Az esküvő 1969-ben került megrendezésre. Audrey párja 1982-től haláláig Robert Wolders volt, akit a színésznő élete szerelmének tartott.

Audrey Hepburn idősen is divatikon volt. A megszokott minimalista stílusát alkalmanként dívás esztétikára cserélte. Az 1989-es CFDA díjátadóján, a Metropolitan Museum vörös szőnyegére Oscar de la Renta zseniális divattervező kíséretében jelent meg. A 60 éves színésznő az eseményre egy elképesztő vérvörös, tollas ruhában jelent meg.

A színésznő 1990-ben nyerte meg második Golden Globe-díját, amit kiemelkedő karrierjéért kapott. Hozzáillő letisztult estélyiruhát viselt. Külön érdekesség, hogy a díjátadó 1990. január 20-án került megrendezésre, és Audrey három évvel később pont ezen a napon hunyt el.

1992 októberében vett részt egy jótékonysági gálán, majd három hónappal később, 63 évesen, álmában hunyt el. Audrey Hepburn halála hatalmas veszteség volt mind a filmiparnak, mind a divatiparnak – írta meg a Life.