Vissza jön a retró divat – Ezt hordja most minden nő

Tollas, csillogós, kövekkel teli, flitteres, de tuti hogy hozzátesz a ruhájához, kabátjához. Ez az ékszer ismét trendi, kapja elő a nagyi dobozából!

A Ripost legújabb cikke szerint idén is a divat körforgásában került a bross. Hihetetlen sok változata trendi, de a retro díszeket, és a nagyiféle ékeket is hordják idén a nők. A tél és a tavasz tuti nagy befutói. Keresse meg a nagyi ékszeres dobozából a régi kosztümök elengedhetetlen kiegészítőjét. Mutatjuk a mai divatot.

Ékszer divat: nagyanyáink kedvence volt a bross

1. Csillogós és trendi brossok

Csupa csillogással egy blézeren akár több bross is trendi most.

2. Kövekkel teli ruhaékszer

Ez a ruhát díszítő kiegészítő egészen biztos a nagyi ékszeres dobozából került elő. Bársonyhoz a kövekkel kirakott bross igen jól mutat. Nőies, és feldobja az egyszínű ruhát.

3. Flitteres bross

Flitterekből készült dísz jól mutat egy egyszerű és egyenes szabású blézeren. Kabáton a legvagányabb dísz.