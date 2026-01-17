Divat
Vissza jön a retró divat – Ezt hordja most minden nő
Nagyanyjáink kedvence most újra hódít
A Ripost legújabb cikke szerint idén is a divat körforgásában került a bross. Hihetetlen sok változata trendi, de a retro díszeket, és a nagyiféle ékeket is hordják idén a nők. A tél és a tavasz tuti nagy befutói. Keresse meg a nagyi ékszeres dobozából a régi kosztümök elengedhetetlen kiegészítőjét. Mutatjuk a mai divatot.
Ékszer divat: nagyanyáink kedvence volt a bross
1. Csillogós és trendi brossok
Csupa csillogással egy blézeren akár több bross is trendi most.
2. Kövekkel teli ruhaékszer
Ez a ruhát díszítő kiegészítő egészen biztos a nagyi ékszeres dobozából került elő. Bársonyhoz a kövekkel kirakott bross igen jól mutat. Nőies, és feldobja az egyszínű ruhát.
3. Flitteres bross
Flitterekből készült dísz jól mutat egy egyszerű és egyenes szabású blézeren. Kabáton a legvagányabb dísz.