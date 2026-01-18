Sofía Vergara piros estélyije a január legmenőbb darabja

Az 53 éves Sofía Vergara mindig tudja, hogyan nyűgözze le az embereket. A Golden Globe utáni partira egy piros estélyit választott magának, ami egyszerre volt merész, csábító és hihetetlenül gyönyörű. A népszerű színésznő több fotót is posztolt a közösségi médiában.

A világsztár egy élénkvörös estélyit viselt, amely mélyen dekoltált, pánt nélküli felsőrészével és korzettszerű kialakításával hangsúlyozta az alakját. A testhez simuló fazon térd alatt enyhén sellőszabásban bővült, a ruha teljes felületét pedig csillogó gyöngyberakás borította. Az emberek egyetértenek abban, hogy ez a szín és ez a stílus tökéletesen áll Sofía Vergarának.

És milyen Jennifer Lopez ruhája?

Az énekesnő-színésznő egy Jean Louis Scherrer haute couture ruhát viselt az idei Golden Globe-on, amelyet a saját gardróbjából választott ki - írta meg az Elle. A vörös szőnyegen az Entertainment Tonight kérdezte a világsztárt a különleges darabról:

A LILY et Cie retróruhaboltból szereztem be. Ez a saját darabom. Egy vintage ruháról van szó, a kétezres évek elejéről.

Az üzlet az Instagramon reagált arra, hogy Jennifer Lopez ezt a nagyszerű ruhát választotta a Golden Globe-ra: