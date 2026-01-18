Divat
Sofía Vergara piros estélyije a január legmenőbb darabja
Jennifer Lopez is különleges ruhát választott a Golden Globe-ra
A világsztár egy élénkvörös estélyit viselt, amely mélyen dekoltált, pánt nélküli felsőrészével és korzettszerű kialakításával hangsúlyozta az alakját. A testhez simuló fazon térd alatt enyhén sellőszabásban bővült, a ruha teljes felületét pedig csillogó gyöngyberakás borította. Az emberek egyetértenek abban, hogy ez a szín és ez a stílus tökéletesen áll Sofía Vergarának.
És milyen Jennifer Lopez ruhája?
Az énekesnő-színésznő egy Jean Louis Scherrer haute couture ruhát viselt az idei Golden Globe-on, amelyet a saját gardróbjából választott ki - írta meg az Elle. A vörös szőnyegen az Entertainment Tonight kérdezte a világsztárt a különleges darabról:
A LILY et Cie retróruhaboltból szereztem be. Ez a saját darabom. Egy vintage ruháról van szó, a kétezres évek elejéről.
Az üzlet az Instagramon reagált arra, hogy Jennifer Lopez ezt a nagyszerű ruhát választotta a Golden Globe-ra:
Egy ikon, karrierje csúcsán. Egy francia couture-álom, gazdag barokk hímzésekkel, amely szinte második bőrként simul a testre. A ruha százméternyi selyemtüllből készült, finoman applikált csipkével és kézzel felhelyezett díszítőkövekkel. Olyan kézműves munka ez, amelyre ma már csak a nagy múltú haute couture divatházak képesek.