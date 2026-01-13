Újabb nemzetközi design siker a METU alumnájától

Újabb rangos nemzetközi elismerést nyert el a Budapesti Metropolitan Egyetem egykori hallgatója, Szabadszállási-Tóbi Zina. Az ékszer- és kiegészítő szakirányos, Kézműves tárgykultúra alapszakon végzett alumna a International Design Awards (IDA) 2025 keretében Gold-díjat kapott a Fashion – Accessories / Clothing Accessories kategóriában Primordial Structure című viselhető ékszerkollekciójával - derült ki a METU közleményéből.

A pályázatot Zina a METU színeiben nyújtotta be, amelynek eredményeként az egyetem a világ több mint 70 országából érkező, közel 2500 pályázó közül a 150. helyet érte el az IDA nemzetközi intézményi ranglistáján. Az egyéni kategóriagyőzelem mellett a tervezőt meghívták a Bangkok Design Week keretében megrendezett ünnepélyes díjátadóra is.

A díjazott kollekció mentora a projekt során Rejka Erika Réka volt. A Primordial Structure ékszerek koncepciója az emberi létezés és a mindennapok esztétikáját vizsgálja: az egymásba kapcsolódó elemek ismétlődő rendszere egy végtelen, folyamatos struktúrát hoz létre, amely a napi rutinok, mintázatok és időtlen emberi sémák vizuális lenyomataként értelmezhető.

A kollekció nem először arat sikert a nemzetközi design színtéren. Szabadszállási-Tóbi Zina munkái az elmúlt években több rangos szakmai elismerést is elnyertek, többek között az IDA különböző kategóriáiban bronz- és dicsérő díjakat, valamint a LICC hivatalos válogatásába is bekerültek. A 2025-ös Gold-díj ezek sorában kiemelkedő mérföldkő.

A díjazott ékszerekről készült fotókat Nagy Janka Gabriella készítette, a kollekciót Hajós Luca mutatta be modellként.

A Budapesti Metropolitan Egyetem számára különösen fontosak az ilyen alumni sikerek, amelyek visszaigazolják a kreatívipari képzések, köztük a Textiltervezés BA nemzetközi szinten is versenyképes szakmai színvonalát, valamint a hallgatók és oktatók közös munkájának hosszú távú hatását.