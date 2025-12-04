Dario Vitale távozik a Versace-tól

A hír két nappal azután érkezett, hogy a Prada felvásárolta a Versace-t. Az új kreatív felállást hamarosan bejelentik.

Dario Vitale december 12-én kilép a Versace-tól. A Prada Group a lépést „közös döntésnek” nevezte.

Az új kreatív felállásról a későbbiekben adnak hírt addig is a tervezőcsapat Versace vezérigazgatója, Emmanuel Gintzburger irányítása alatt fog működni – közölte a vállalat.

A hír mindössze két nappal azután érkezett, hogy a Prada véglegesítette a Versace felvásárlását. A lépés azt mutatja, hogy a Prada Group és többségi részvényesei, ragaszkodnak eredeti véleményükhöz:

Vitale soha nem volt az ő választásuk – őt még a Michael Kors anyavállalata, a Capri Holdings alkalmazta - írta meg a buisnessoffashion.com.

Az iparág meleg fogadtatása debütáló divatbemutatója után sem tudta meggyőzni őket.

Vitale korábban szorosan együttműködött Miuccia Pradával, mint a Miu Miu tervezési igazgatója. 2024 végén történt távozása nem várt nehézségeket okozott a Miu Miu számára, amely az elmúlt években a Prada Group növekedésének motorja volt.

Ennél is fontosabb, hogy a Prada vezetősége nem volt meggyőzve arról, hogy Vitale képes lenne átlépni a háttérmunkából egy olyan kreatív igazgatói pozícióba, amelyben nagy nyilvánosságot kap, vagy hogy ízlése megfelelne a 1,7 milliárd dolláros akvizíciójuknak. Több befektetői konferenciahíváson és nyilvános megjelenésen Andrea Guerra vezérigazgató elkerülte azokat a kérdéseket, hogy a vállalat örül-e annak, hogy újra együtt dolgozhatnak Vitale-lel, aki hosszú ideig a Versace élén állt.