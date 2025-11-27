Fenntartható téli ruhacsere és kreatív workshopok a METU-n

A Budapesti Metropolitan Egyetem Művészet- és Designelméleti Intézete 2025. december 6-án ingyenes téli ruhacserére és kreatív, fenntarthatóság-központú workshopokra várja az érdeklődőket az egyetem Infoparki campusán – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A program célja, hogy a karácsonyi időszakban is ráirányítsa a figyelmet a tudatos fogyasztásra, az újrahasznosításra és a kreatív szemléletre.

A látogatók elhozhatják már nem hordott, jó állapotú ruháikat, amelyek új gazdára találhatnak, miközben különböző alkotó workshopokon is részt vehetnek: újrahasznosított alapanyagokból készülő ünnepi dekorációk és egyedi tárgyak adnak inspirációt egy zöldebb ünnepi időszakhoz.

„Hét alkalom után már látjuk, hogy valódi közösségi hagyomány született a METU ruhacseréjéből. Az önkéntesek és a résztvevők lelkesedése teremti meg azt a közegét, ahol a fenntarthatóság személyes élménnyé válik. Hiszem, hogy kis lépésekkel is lehet valódi változást elérni.” – mondta Soltész Edit Lívia az esemény ötletgazdája és projektmenedzsere.

Kudron Anna az egyetem Művészet-és Designelméleti Intézetének oktatója, divatmenedzsment specializációs hallgatók mentora, a Pinkponilo alapítója így nyilatkozott: „Sokan mondják, hogy nem érdekli őket a divat, mégis nap mint nap anyagok veszik körül őket. A workshopok arra adnak lehetőséget, hogy a fenntartható divatot saját kezűleg tapasztalják meg. Vendégelőadónk pedig nemzetközi kutatóként mutatja meg, milyen jövőt formálnak a környezetbarát színezékek.”

A délután során ruhacsere, kreatív újrahasznosító workshopok, egyedi tárgykészítés és egy angol nyelvű vendégelőadás várja a látogatókat, amely a textilszínezékek jövőjébe és a fenntartható divat kutatási irányaiba nyújt betekintést. A Budapesti Metropolitan Egyetem szeretettel vár minden érdeklődőt egy inspiráló, fenntartható és közösségépítő adventi délutánra.