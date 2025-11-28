Divat
A tél legnagyobb csizmatrendjei
Kedvenc stílusaink a legnagyobb őszi trendekből merítenek ihletet
Puha, homokszínű velúr
A velúr csizmák már az év eleje óta divatosak, de az idei tél legtrendibb változata lágyabb színpalettákat tartalmaz (például bézs és rózsaszín). Ezt a kivitelt mindenféle formában és méretben megtalálja, a bokacsizmáktól a magasabb sziluettekig. Azt várnánk, hogy ez a trend a bohém sikkes újjáéledését követi majd tavasszal is.
Erőteljesen elegáns bokacsizma
A klasszikus sarkú bokacsizma, amit ismerünk és szeretünk, szezonális frissítést kapott, ezúttal egy égig érő sarkú cipővel. A lakkbőr változatoktól a polarizált, hasított orrú darabokig ez a 90-es évekbeli szupermodell-kódolt cipő egyre jobb lesz az idő múlásával (és néhány extra dizájnelemmel).
Eszpresszóba áztatott varázslat
Sajnáljuk, de a csokoládébarna lábbeli trend korántsem ért véget. A tartósság és a gazdag fényűzés jegyében a már-már ínyenc árnyalat egy trendi stílust alkot, amely a következő szezonokban is viselhető. Ha egy újabb szezonra szeretné megőrizni a frissességet, próbáljon meg egy strukturált sarkú párat választani.
Kígyóbőr uralom
Nem meglepő módon az állatmintás textúrák ebben a szezonban maradnak velünk. A pöttyös borjúbőr és a „Bambi-minták” tengerében ez a western ihletésű minta sokoldalú téli csizmadizájnként jelent meg. Bónuszpont jár, ha egy divatos sziluettet választ a karakteres mintához.
Kifinomult tűsarkúk
Üdvözlünk ismét, 2000-es évekbeli, nagy hatású tűsarkú csizmák: nagyon hiányoztatok. A kitten sarkú és a vastag talpú cipők évekig tartó dominanciája után azt látjuk, hogy a kortárs tervezők és márkák (mint például a Jimmy Choo, a Balmain és a Larroudé) karcsúbb és magasabb sarkú cipőket kínálnak ebben a szezonban.
Maximalista fűzős csizmák
Magasszárú, nőies és fűzős is. Idén felemelkedőben vannak a maximalista összeállítások, és ez az átfogó öltözködési stílusváltás arra késztet minket, hogy egy túlzó sziluett felé nyúljunk, melyek biztosan feldobják a legegyszerűbb öltözéket is.