A tél legnagyobb csizmatrendjei

A trendek minden évszakban – vagy akár minden héten, – változnak, de néhány alapvető stílus változatlan marad. A hideg időben való öltözködés mindig a melegséget, aztán az esztétikát helyezi előtérbe, de nekünk sikerült megtalálnunk a kettő közötti egyensúlyt. Ami az idei szezon legjobb csizmatrendjeit illeti, kedvenc stílusaink a legnagyobb őszi trendekből merítenek ihletet, egy felpörgetett maximalista megközelítéssel. A korai nosztalgia, a bohém stílus és a régimódi praktikum szerepel az asztalon, texturált felületekkel, drámai sziluettekkel és furcsa-menő részletekkel.

Puha, homokszínű velúr

A velúr csizmák már az év eleje óta divatosak, de az idei tél legtrendibb változata lágyabb színpalettákat tartalmaz (például bézs és rózsaszín). Ezt a kivitelt mindenféle formában és méretben megtalálja, a bokacsizmáktól a magasabb sziluettekig. Azt várnánk, hogy ez a trend a bohém sikkes újjáéledését követi majd tavasszal is.

Erőteljesen elegáns bokacsizma

A klasszikus sarkú bokacsizma, amit ismerünk és szeretünk, szezonális frissítést kapott, ezúttal egy égig érő sarkú cipővel. A lakkbőr változatoktól a polarizált, hasított orrú darabokig ez a 90-es évekbeli szupermodell-kódolt cipő egyre jobb lesz az idő múlásával (és néhány extra dizájnelemmel).

Eszpresszóba áztatott varázslat

Sajnáljuk, de a csokoládébarna lábbeli trend korántsem ért véget. A tartósság és a gazdag fényűzés jegyében a már-már ínyenc árnyalat egy trendi stílust alkot, amely a következő szezonokban is viselhető. Ha egy újabb szezonra szeretné megőrizni a frissességet, próbáljon meg egy strukturált sarkú párat választani.

Kígyóbőr uralom

Nem meglepő módon az állatmintás textúrák ebben a szezonban maradnak velünk. A pöttyös borjúbőr és a „Bambi-minták” tengerében ez a western ihletésű minta sokoldalú téli csizmadizájnként jelent meg. Bónuszpont jár, ha egy divatos sziluettet választ a karakteres mintához.

Kifinomult tűsarkúk

Üdvözlünk ismét, 2000-es évekbeli, nagy hatású tűsarkú csizmák: nagyon hiányoztatok. A kitten sarkú és a vastag talpú cipők évekig tartó dominanciája után azt látjuk, hogy a kortárs tervezők és márkák (mint például a Jimmy Choo, a Balmain és a Larroudé) karcsúbb és magasabb sarkú cipőket kínálnak ebben a szezonban.

Maximalista fűzős csizmák

Magasszárú, nőies és fűzős is. Idén felemelkedőben vannak a maximalista összeállítások, és ez az átfogó öltözködési stílusváltás arra késztet minket, hogy egy túlzó sziluett felé nyúljunk, melyek biztosan feldobják a legegyszerűbb öltözéket is.