Kreatív ötleteknek ad teret az MDDÜ új pályázata

A programra pályázó forgalmazóknak látványterveket, valamint részletes stratégiát kell benyújtaniuk, amely a termék piaci pozícióját, célcsoportját és bevezetési folyamatát is meghatározza (képünk illusztráció)

A program a korábbi, dizájn LAB nevű projekt tapasztalataira és eredményeire épít, de annál jóval szélesebb szakmai spektrumot ölel fel – írja keddi közleményében az ügynökség.

Célja, hogy a magyarországi disztribútorok és kreatív szakemberek által közösen fejlesztett, sorozatgyártásra alkalmas, versenyképes dizájn-, divat-, szépségipari és receptúraalapú termékek létrejöttét támogassa, valamint, hogy a forgalmazókat az új, valós piaci igényekre válaszoló késztermékek piaci bevezetésére ösztönözze.

A nyílt pályázatra 2026. január 5-ig lehet jelentkezni.

A tavalyi évben az MDDÜ feladatköre kibővült, és a tervezői, gyártói kapacitások erősítése mellett tevékenységi köre kiterjed az offline és online játéktervezés, valamint a szépség- és szépségápolási iparágak fejlesztésére is.

A szélesebb körű működést megalapozva az ügynökség 2024-ben átfogó kutatást indított a szektorok aktuális helyzetének feltérképezésére. A visszajelzésekből kiderült, hogy a magyar kreatívipar olyan támogatási modellre tart igényt, amely nem csupán az ötlet megszületését segíti, hanem a teljes innovációs útvonalat lefedi. A Creative LAB programon keresztül ezért az MDDÜ olyan komplex, strukturált inkubációs lehetőséget hozott létre, amely a koncepcióalkotástól és prototípuskészítéstől, a fejlesztésen át, egészen a sorozatgyártás és a piacra lépés előkészítéséig nyújt szakmai támogatást.

A programra pályázó forgalmazóknak látványterveket, valamint részletes stratégiát kell benyújtaniuk, amely a termék piaci pozícióját, célcsoportját és bevezetési folyamatát is meghatározza. A magyar divattervezők, dizájnerek és receptúrakészítők bevonásával fejlesztett prototípusok elkészítésére csaknem egy év áll a rendelkezésükre, ezt követően pedig három év alatt kötelesek a végleges, lehetőség szerint magyarországi gyártó által előállított terméket, vagy termékcsaládot a piacra vinni.

A pályázaton minimum öt, maximum 50 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a résztvevők, amely a magyarországi kreatívipari ellátási lánc több szereplőjének fejlődését is segítheti. A kiválasztás során kiemelt figyelmet kap a funkcionalitás, az esztétikum, a fenntarthatóság, a magas minőségi sztenderdek teljesítése, valamint az a szempont, hogy a termékek valamilyen módon kapcsolódjanak a magyar kreatív örökséghez akár anyaghasználatban, akár kulturális referenciákban, akár innovációs megoldásokban.

A közlemény idézi Jakab Zsófiát, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost, az MDDÜ vezérigazgatóját, aki szerint a program a magyar kreatívipar hosszú távú fejlesztésének kulcseleme.

„Az MDDÜ egyik legfontosabb küldetése, hogy a hazai kreatívipari márkák nemzetközi jelenlétét erősítse. Egy sikeres termék megvalósításához ugyanakkor nem elegendő egy jó ötlet, átgondolt üzleti döntések sora kell, hogy kísérje a piaci bevezetést. (...) A Creative LAB olyan termékek megszületéséhez kíván hozzájárulni, amelyek évekig meghatározó szereplői lehetnek a hazai és nemzetközi piacnak.” A MDDÜ 2020-2023 között négy alkalommal hirdette meg a design LAB programot, amely a kreatívipari szereplőket segítette az új együttműködések elindításában. A program gyártók és tervezők együttműködésében valósult meg, és olyan termékek létrehozását támogatta, amelyek többek közt a fenntarthatóságot és az innovációt helyezték a középpontba. A program három éve alatt 22 gyártó és 16 tervező összesen 137 dizájnterméket hozott létre, amelyek között újrahasznosított anyagokból készült bútorcsaládok, korszerű kompozittechnológiával készült termékek, moduláris belsőépítészeti megoldások, környezettudatos akusztikai panelek és kézzel készített üvegművészeti tárgyak is szerepeltek.

A design LAB eredményei több alkalommal jelentek meg a Budapest Design Week 360 Design Budapest kiállításon, valamint olyan neves nemzetközi dizájn-kiállításokon mint az olasz Milánói Divathét, a francia Maison & Objet szakvásár, vagy a közel-keleti Dubai Dowtown Design. A projektek több magyarországi formatervezési díjat és számos nemzetközi elismerést is elnyertek, köztük a rangos Red Dot dizájn díjat is.

Míg a design LAB a dizájn- és bútorszektorra fókuszált, az új program a kreatívipar szélesebb területeit kapcsolja össze, egységes struktúrában.

A pályázati kiírás részletes információi elérhetők az MDDÜ felületein.