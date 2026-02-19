2026. február 19., csütörtök

Előd

Bűnügy

Óriási fegyverfogás Amszterdamban

A hatóságok mintegy négyszáz illegális fegyvert találtak

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 19:04
A holland hatóságok őrizetbe vettek egy 17 éves amszterdami fiút, mert illegális fegyvereket találtak egy csomagjában a Schiphol repülőtéren, majd a lakásán is további mintegy négyszázat – közölte a rendőrség.

A holland rendőrség letartóztatott egy 17 éves fiút Amszterdamban illegális fegyvertartás miatt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Mouneb Taim

A tájékoztatás szerint a vámhatóság munkatársai ellenőrzésre jelölték ki a feladott csomagot a repülőtéren, és több tiltott fegyvert találtak benne. A csomagon szereplő név és cím alapján a rendőrség gyorsan azonosította a címzettet, az ügyet az amszterdami rendőrség vette át.

A fiú lakásán tartott házkutatás során mintegy négyszáz fegyvert foglaltak le, köztük paprikaspray-t, boxereket és elektromos sokkolókat.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy jelentsék, ha illegális fegyverek tárolására, kereskedelmére vagy szállítására utaló tevékenységet észlelnek.

