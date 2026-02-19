Bűnügy
Késelés egy oroszországi iskolában
Az ügyben eljárás indult egy kiskorú meggyilkolására irányuló merénylet, gondatlanság és a nem megfelelő biztonsági követelmények miatt.
A nyomozás adatai szerint aznap reggel a 13 éves tanuló késsel többször megszúrta osztálytársát a testén és a nyakán. A támadót őrizetbe vették.
Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil - derült ki a régió egészségügyi minisztériumának tájékoztatójából. A beszámoló szerint a fiatalt megműtik, majd mentőhelikopterrel a terület székhelyére, Permbe szállítják.
A támadás miatt Alekszandrovszk összes iskolájában február 24-ig felfüggesztették a tanítást - közölte a helyi oktatási tárca.
A terület összes oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket.