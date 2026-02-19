2026. február 19., csütörtök

Előd

Késelés egy oroszországi iskolában

 2026. február 19. csütörtök. 15:28
Egy 13 éves iskolás késsel megtámadta osztálytársát az oroszországi Permi határterületen lévő Alekszandrovszk város egyik iskolájában csütörtökön - közölte az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.

Késelés egy oroszországi iskolában
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat

Az ügyben eljárás indult egy kiskorú meggyilkolására irányuló merénylet, gondatlanság és a nem megfelelő biztonsági követelmények miatt.

A nyomozás adatai szerint aznap reggel a 13 éves tanuló késsel többször megszúrta osztálytársát a testén és a nyakán. A támadót őrizetbe vették.

Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil - derült ki a régió egészségügyi minisztériumának tájékoztatójából. A beszámoló szerint a fiatalt megműtik, majd mentőhelikopterrel a terület székhelyére, Permbe szállítják.

A támadás miatt Alekszandrovszk összes iskolájában február 24-ig felfüggesztették a tanítást - közölte a helyi oktatási tárca.

A terület összes oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

