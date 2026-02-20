2026. február 20., péntek

Észtországban börtönbüntetésre ítéltek egy izraeli állampolgárt

Oroszország javára kémkedett

MH/MTI
 2026. február 20. péntek. 5:56
Észtországban hat és fél évi börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy izraeli állampolgárt, mert Oroszország javára kémkedett.

Észtországban börtönbüntetésre ítéltek egy izraeli állampolgárt
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marcus Brandt

Az illetékes bíróság tájékoztatása szerint az 50 éves férfit abban találták bűnösnek, hogy 2016-tól kezdődően tavalyi elfogásáig az észt nemzetbiztonságot aláásó tevékenységet folytatott, kényes információkat osztva meg az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB).

A balti állam vádhatósága közölte, hogy a férfi az ország rendvédelmi szerveinek és biztonsági szolgálatainak működésével, illetve nemzetbiztonsági létesítményekkel kapcsolatos értesüléseket osztott meg elektronikus eszközök és személyes találkozók útján FSZB-ügynökökkel Oroszországban.

Az ügyészség szerint a férfi információkat nyújtott olyan személyekről is, akiket esetlegesen be lehet szervezni Oroszország javára végzendő fedett tevékenységekre.

Az izraeli férfi az ügyészség szerint szabotázscselekményekben is részt vett, és segített az FSZB-nek egy olyan szökési kísérlet megszervezésében, amelynek során egy Észtországban elfogott, az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) által körözött férfit szöktettek volna át Oroszországba.

Az ítélet nem jogerős, fellebbezést lehet benyújtani ellene.

