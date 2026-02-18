2026. február 18., szerda

Bűnügy

Meghosszabbították a fitneszmodell megölésével gyanúsított férfi letartóztatását

A gyanú szerint késsel több alkalommal megszúrta a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette

MH/ MTI
 2026. február 18. szerda. 19:49
Meghosszabbította a fitneszmodell megölésével gyanúsított férfi letartóztatásáta Budai Központi Kerületi Bíróság – tudatta a Fővárosi Törvényszék szerdán közleményben az MTI-vel.

Meghosszabbították a fitneszmodell megölésével gyanúsított férfi letartóztatását
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marijan Murat

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint a férfi elhatározta, hogy egy prostituált megölésével szerez pénzt. A sértett „szexuális szolgáltatás nyújtása céljából” fogadta a férfit január 5-én Angyalföldön. A gyanúsított késsel többször megszúrta és egyéb módon is bántalmazta a nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának meghosszabbítását „jelenlétének biztosítása érdekében”, továbbá azért, hogy megakadályozza a bizonyítás befolyásolását és a bűnismétlés lehetőségét.

A nyomozási bíró megállapította, hogy a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának és újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésének veszélye továbbra is megalapozottan feltételezhető, tekintettel a vizsgált bűncselekmény jellegére, az elkövetés körülményeire, a bűncselekmény nyomainak eltüntetésére tett kísérletre, a kiszabható büntetés mértékére, a férfi kiszámíthatatlan viselkedésére és feltételezhető társadalomra veszélyességére„ – írták.

A Budai Központi Kerületi Bíróság a gyanúsított részéről nem feltételez olyan mértékű önkéntes jogkövetési hajlandóságot és képességet, hogy enyhébb korlátozást rendeljen el, így három hónappal meghosszabbította a kényszerintézkedést, melyet a férfi bizonytalan pszichés állapota miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani” – közölte a törvényszék.

