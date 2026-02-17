Vádat emeltek a gyújtogató és gyilkolni akaró ellen

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a húgát és annak barátját akarta megölni, késsel fenyegette őket, majd rájuk gyújtotta a házat.

A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a Törökbálinton élő férfi együtt élt édesanyjával és húgával egy sorházban. A vádlott 2022 áprilisától 2023 szeptemberéig külföldön dolgozott, ahol drogfüggővé vált. A férfi 2024 májusában az édesanyjától akart pénzt kérni, aki megtagadta a kérését.

A férfi gyógyszereket szedett be, erről üzenetet küldött az édesanyjának. Az anya kérésére megjelent a háznál a vádlott húga és barátja, akik értesítették a rendőröket. A vádlott elbújt az udvaron, a rendőrök nem találták meg.

Miután a rendőrök elmentek, a vádlott két kést vett magához, és a szobába bezárkózó sértettekre rúgta az ajtót. A szobában a férfi megpróbálta megszúrni a húgát és annak barátját, a felek között dulakodás alakult ki. A sértetteknek sikerült a késeket kiverni a vádlott kezéből, a férfi az emeleti szobájába ment.

A sértettek ekkor szekrényekkel eltorlaszolták a szoba bejárati ajtaját, és ismét rendőri segítséget kértek. A vádlott az emeleti szobában tüzet gyújtott, majd kimászott a szomszédos műhely épületébe, és onnan további vegyszereket dobott a tűzre. A sértettek az ablakon át kimenekültek – írták.

A férfit a kiérkező rendőrök a melléképület tetejéről hozták le, a sértetteknek könnyű sérülései keletkeztek.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és közveszélyokozás bűntettének kísérletével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.