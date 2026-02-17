Bűnügy
Emberölés áldozata lett egy idős férfi Szolnokon
Őrizetben a gyanúsított
A vármegyei rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába hétfőn, valamivel fél négy előtt érkezett bejelentés arról, hogy egy férfit holtan találtak szolnoki otthonában. A sértettet egy ismerőse bántalmazta, több éles eszközzel.
A nyomozók a bejelentéstől számított 15 órán belül a lakhelyén fogták el a gyanúsítottat. Kihallgatásakor beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatását – olvasható a közleményben.