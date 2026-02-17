2026. február 17., kedd

Előd

Megkötözte feleségét egy férfi, de itt még nem volt vége

Előtte késsel fenyegette

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 7:18
Késsel fenyegette, bántalmazta, majd megkötözte feleségét egy férfi Tolna vármegyében; a nő a csecsemőjével az ablakon kimászva menekült el - közölte a Belügyminisztérium rendészeti államtitkársága a Facebook-oldalán hétfő este.

Megkötözte feleségét egy férfi, de itt még nem volt vége
Késsel fenyegette, majd megkötözte a feleségét - Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

Azt írták, sokkos állapotban, a karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő; egy dunaföldvári pékség alkalmazottja hívta a 112-t.

Az asszony azt mondta: közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt. Késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nőt - a telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva - a sorsára hagyta.

Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról béklyóit, gyermekével kimászott az ablakon és elfutott a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért.

A 43 éves apa holttestét megtalálták. Felakasztotta magát.

A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja.

