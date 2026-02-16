Már hétfőn ítéletet hozhatnak Szicíliában

A szicíliai Catania bírósága hétfőre tűzte ki a nyár végén az olaszországi szigeten szexuálisan bántalmazott két magyar nő ügyének tárgyalását, amely ítélettel zárulhat az elkövető három marokkói állampolgárral szemben.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, így nincsen további nyomozásra vagy vizsgálati időre szükség. A vádlottak gyorsított eljárást kértek, ami azt jelenti, hogy a bíróság nagy valószínűséggel a hétfői, első tárgyaláson ítéletet hozhat.

A gyorsított eljárás értelmében a kiszabott büntetés egyharmadát elengedik.

Az olasz joggyakorlat értelmében gyorsított eljárás esetén a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant mostanáig a Catania közeli Paterno börtönében tartották fogva.

A bűncselekmény elkövetésekor mind a hárman illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, ami azonban ebben az eljárásban nem kerül büntetésre.

A két nő nem lesz jelen a tárgyaláson. Védőügyvédjük Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy az áldozatok traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

Ami a várható ítéletet illeti, Scaringella emlékeztetett, hogy egy hasonló ügyben Catania bírósága tizenkét év és nyolc hónap börtönt szabott ki.

Massimiliano Scaringella a jelenlegi ügyben azt várja, hogy a bíróság fejenként nyolc év börtönbüntetést szab ki. Hozzátette, hogy ítélet esetén a három férfi fellebbezhet, de ha lemondanak a fellebbezésről, akkor az első fokon kiszabott büntetés további egyhatodát elengedik.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte szeptember 5-én.

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Az áldozatok feljelentést tettek, és a hatóságok meghallgatták őket.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyész-helyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteni a börtönbüntetést, vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az "áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között".