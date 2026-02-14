Újabb botrányra derült fény Franciaországban

A párizsi ügyészség csütörtökön közölte, hogy kilenc embert vettek őrizetbe egy évtizedes, 10 millió eurós (11,8 millió dollár) értékű jegycsalás ügyében a világ leglátogatottabb múzeumában, a Louvre-ban.

A letartóztatásokra kedden került sor egy bírósági vizsgálat részeként, amelyet azután indítottak, hogy a Louvre 2024 decemberében panaszt nyújtott be – közölte az ügyészség.

A múzeum vesztesége az elmúlt évtizedben a becslések szerint meghaladja a 10 millió eurót (11,8 millió dollárt).

A letartóztatottak között van két Louvre-alkalmazott, több idegenvezető és egy személy, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő a kitervelő.

A múzeum figyelmeztette a nyomozókat, hogy gyakran jelen van két kínai idegenvezető, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kínai turisták csoportjait hozták a múzeumba azáltal, hogy többször újra felhasználták ugyanazokat a jegyeket a különböző látogatók számára.

Az ügyészség szerint a megfigyelés és a lehallgatások megerősítették az ismételt jegyek újrafelhasználását és a turnécsoportok felosztásának nyilvánvaló stratégiáját. A nyomozás rámutatott a Louvre-n belüli gyanús bűntársakra is, állítólag készpénzt fizettek nekik a jegyellenőrzések elkerüléséért cserébe.

Tavaly júniusban hivatalos bírósági vizsgálatot indítottak olyan vádak alapján, mint a szervezett csalás, a pénzmosás, a korrupció, az illegális belépés elősegítése az országban egy szervezett csoport részeként, valamint a hamisított adminisztratív dokumentumok használata.

A nyomozók úgy vélik, hogy a hálózat az elmúlt évtizedben naponta akár 20 csoportot is bevonhatott.

A gyanúsítottak a pénz egy részét Franciaországban és Dubaiban fektették be ingatlanokba. A hatóságok több mint 957 000 eurót (1,13 millió dollárt) foglaltak le készpénzben, ebből 67 000 eurót (79 459 dollárt) devizában, valamint 486 000 eurót (576 374 dollárt) bankszámlákon.

Az ügyészség említette, hogy hasonló jegycsalás történt a Versailles-i palotában, további részleteket azonban nem közöltek.

Októberben a Louvre-ban elkövetett rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra, miután egy négyfős csapat betört az ablakon a látogatási órák alatt, és a becslések szerint 88 millió euró (104 millió dollár) értékű kincsekkel elmenekült. A hatóságok több gyanúsítottat is letartóztattak az ügyben, de az ellopott tárgyak továbbra sincsenek meg – írta meg az APNews.