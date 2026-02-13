Bűnügy
Gránátot dobtak egy kárpátaljai rendőr udvarára
A házban senki nem sérült meg
Robbanásra ébredt Nagyszőlős. Egy ismeretlen személy kézigránátot dobott egy rendőr otthonára (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Yuliia Ovsiannikova
A robbanás következtében az épület homlokzata és ablakai megrongálódtak. A házban a rendőrség egyik munkatársa él családjával. A detonáció idején az ingatlanban tartózkodott a rendőr felesége, két kiskorú lánya, valamint a szülők is. Személyi sérülés nem történt.
Az ügyben büntetőeljárás indult – írta meg a Kárpátalja.ma hírportál.