Gránátot dobtak egy kárpátaljai rendőr udvarára

A házban senki nem sérült meg

 2026. február 13. péntek. 14:10
Robbanás történt az éjszaka folyamán egy családi ház udvarán Nagyszőlősön. Az eddigi adatok szerint ismeretlen személy kézigránátot dobott egy rendőr otthonára – közölte a kárpátaljai rendőrség február 13-án.

Robbanásra ébredt Nagyszőlős. Egy ismeretlen személy kézigránátot dobott egy rendőr otthonára (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Yuliia Ovsiannikova

A robbanás következtében az épület homlokzata és ablakai megrongálódtak. A házban a rendőrség egyik munkatársa él családjával. A detonáció idején az ingatlanban tartózkodott a rendőr felesége, két kiskorú lánya, valamint a szülők is. Személyi sérülés nem történt.

Az ügyben büntetőeljárás indult – írta meg a Kárpátalja.ma hírportál.

