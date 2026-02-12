Ma állt bíróság elé a Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. János

F. János csütörtök délben jelent meg a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon, ahol felesége a házasság felbontását kéri. A válóper valószínűleg nem független attól, hogy F. ellen büntetőeljárást indított a rendőrség és hamarosan kezdődik a Till Tamás meggyilkolása miatt induló büntetőper. Az akkor 11 éves Till Tamást különös kegyetlenséggel ölték meg Baja külterületén, 2000. május 28-án. A fiú bebetonozott holttestére csak negyed évszázaddal később bukkantak rá a hatóságok.

Csütörtökön 12:00 órakor kezdődött F. János válóperes tárgyalása a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon. A férfi maga küldte körbe a sajtónak a tárgyalásról szóló bírósági dokumentumot, feltüntetve, hogy azon személyesen lesz jelen. F. János rendőröktől kísérve, bilincsben érkezett a helyszínre. Habár a férfi nemrég házasodott, a kapcsolatra vélhetően rányomta bélyegét, hogy a közelmúltban a hatóság meggyanúsította, majd megvádolta Till Tamás brutális meggyilkolásával. A férfi előbb beismerte tettét, és ő vezette el a nyomozókat ahhoz a helyszínhez, ahol a maradványok voltak, majd visszavonta vallomását. A beismerés és az eljárások házasságát is megrengették: sajtóinformációk szerint F. János felesége azért akar válni, mert férje korábbi feltételezett cselekedetei miatt kiközösítették, elvesztette munkáját és folyamatosan zaklatják.

Brutálisan gyilkolták meg Till Tamást

A válóperes tárgyalás zártkörű, így F. Jánost csak a bíróság folyosóján lehetett fényképezni.

Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el Baján, amikor a 11 éves fiút F. János segítségkérés ürügyével a tanyájára csalta. A 16 éves elkövető brutális kegyetlenséggel végzett a fiúval.

A gyermeket többször megszúrták, majd agyonverték, a maradványait elrejtették a tanya egyik melléképületében, és betonnal fedték le.

A holttest csak 2024 nyarán került elő, egy vallomás alapján. F. János fiatalkorú volt a gyilkosság idején, ami hosszú jogi vitákat indított az elévülésről és a felelősségre vonásról.

A szakértői vizsgálatok szerint a tett rendkívüli kegyetlenséggel történt, és a bizonyítékok egyértelműen alátámasztják az emberölést.

A bíróságon ma sajtó képviselőinek nyilatkozott F. János apósa. Elmondta: szerinte a férfi ártatlan, nem ő követte el a gyilkosságot.

Szülei mai napig várják a megnyugvást

Till Tamás szülei mindvégig hittek abban, hogy egyszer válaszokat kapnak. A gyilkossággal vádolt F. János később beismerte tettét, majd ellentmondó vallomásokat tett a nyomozás során, de a szakértői vizsgálatok és a megtalált bizonyítékok egyértelműen a brutális emberölés tényét támasztják alá – írta meg az Origo.