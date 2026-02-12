Bűnügy
A NAV lefoglalta egy idős férfi fegyvereit
Fotó: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A közlemény szerint az érintett fegyvertartási engedélyét visszavonták, de a férfi sem az engedélyt, sem a három lőfegyvert, sem az azokhoz tartozó lőszereket nem adta le.
A NAV munkatársai felvették a kapcsolatot a kötelezettel, aki elmondta, azért nem törődött a rendőrségi határozattal, mert el akarta adni a fegyvereket.
A NAV végrehajtói a rendőrséggel együtt, egy előre egyeztetett időpontban megjelentek az érintett lakásán; a lőfegyvereket és a lőszereket a rendőrség munkatársai átvették és elszállították - áll a közleményben.