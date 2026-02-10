2026. február 10., kedd

Rálőtt egy férfi Nagytevel polgármesterére

A sérültet mentőhelikopter vitte kórházba

MH/ MTI
 2026. február 10. kedd. 16:02
Fegyverrel lőtt egy férfi a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesterére kedden délelőtt, a településvezetőt mentőhelikopter vitte a Győri kórházba – tájékoztatta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Rálőtt egy férfi Nagytevel polgármesterére
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Burger Zsolt

Nagy Judit közlése szerint kedden reggel rálőtt a független polgármesterre egy 76 éves, Pápa környéki férfi az önkormányzat hivatalában. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a támadónak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél.

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A rendőrök az elkövetőt elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás.

