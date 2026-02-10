Bűnügy
Rálőtt egy férfi Nagytevel polgármesterére
A sérültet mentőhelikopter vitte kórházba
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Burger Zsolt
Nagy Judit közlése szerint kedden reggel rálőtt a független polgármesterre egy 76 éves, Pápa környéki férfi az önkormányzat hivatalában. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a támadónak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél.
A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A rendőrök az elkövetőt elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Ellene emberölés kísérlete miatt folyik a nyomozás.
