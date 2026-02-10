Náci hálózatra csaptak le a német hatóságok

A német hatóságok házkutatást tartottak tizenegy németországi és svájci ingatlanban, ahol a feltételezések szerint egy náci relikviákat árúsító hálózat működtet boltokat – közölte kedden a göttingeni ügyészség.

A tizenegy ingatlanban tartott, múlt csütörtöki házkutatások során a rendőrök több ezer CD-t és bakelitlemezt, horogkereszttel, birodalmi sassal és Hitler-ábrázolással díszített kulcstartókat, ruházati cikkeket és matricákat, továbbá boxereket és robbanószereket is lefoglaltak. A lefoglalt tárgyak között betiltott szélsőjobboldali csoportok logóival ellátott áruk is voltak.

A razziák után a hatóságok egy 43 éves fővádlott és öt tettestársa ellen indítottak vizsgálatot tiltott fegyverviselés miatt, továbbá illegális doppinganyagok és vényköteles gyógyszerek kereskedelme miatt is eljárás indult ellenük.

A fővádlott egy szélsőjobboldali zenei körökben indított vizsgálat során keltette fel az észak-németországi Oldenburg hatóságainak figyelmét.

A razziák helyszínei öt német tartományban – Alsó-Szászországban, Türingiában, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Előpomerániában, Szász-Anhaltban – és Svájcban voltak. A hatóságok Türingiában a szélsőjobboldali körökhöz köthető találkozóhelyet is feltérképeztek.

A lefoglalt náci jelképek használata vagy terjesztése Németországban bűncselekménynek minősül, pénzbírsággal vagy legfeljebb három év börtönnel is büntethető.