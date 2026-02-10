Bűnügy
Náci hálózatra csaptak le a német hatóságok
Horogkeresztes tárgyak, fegyverek és robbanószerek kerültek elő a házkutatás során
A tizenegy ingatlanban tartott, múlt csütörtöki házkutatások során a rendőrök több ezer CD-t és bakelitlemezt, horogkereszttel, birodalmi sassal és Hitler-ábrázolással díszített kulcstartókat, ruházati cikkeket és matricákat, továbbá boxereket és robbanószereket is lefoglaltak. A lefoglalt tárgyak között betiltott szélsőjobboldali csoportok logóival ellátott áruk is voltak.
A razziák után a hatóságok egy 43 éves fővádlott és öt tettestársa ellen indítottak vizsgálatot tiltott fegyverviselés miatt, továbbá illegális doppinganyagok és vényköteles gyógyszerek kereskedelme miatt is eljárás indult ellenük.
A fővádlott egy szélsőjobboldali zenei körökben indított vizsgálat során keltette fel az észak-németországi Oldenburg hatóságainak figyelmét.
A razziák helyszínei öt német tartományban – Alsó-Szászországban, Türingiában, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Előpomerániában, Szász-Anhaltban – és Svájcban voltak. A hatóságok Türingiában a szélsőjobboldali körökhöz köthető találkozóhelyet is feltérképeztek.
A lefoglalt náci jelképek használata vagy terjesztése Németországban bűncselekménynek minősül, pénzbírsággal vagy legfeljebb három év börtönnel is büntethető.