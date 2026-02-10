Letartóztattak egy ékszertolvajt Miskolcon

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság egy hónapra annak az ékszertolvajnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint mintegy 13 millió forint értékű ékszert vitt el egy tiszaújvárosi boltból.

A Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedden az MTI-vel azt közölte: a gyanúsított tavaly decemberben vásárlást színlelve ment be egy tiszaújvárosi ékszerüzletbe, ott felkapta a pultra tett tálcát 64 aranygyűrűvel, beszállt a rá váró gépjárműbe, és elmenekült a helyszínről.

A bíróság a letartóztatást azzal indokolta, hogy a jelentős értékre elkövetett lopás súlyos büntetési tétele miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Álláspontjuk szerint a bűnismétléstől is tartani lehet, mivel a gyanúsítottal szemben több bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás és büntetései nem tartották őt vissza újabb elkövetésétől.