Jegyüzéreket fogtak el a Békés vármegyei rendőrök

Eljárást indítottak a Békés vármegyei rendőrök három, Heves vármegyei férfi ellen, akik az interneten hamis belépőket értékesítettek sportmérkőzésekre és koncertekre – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Azt írták, egy békéscsabai férfi futballmeccsre szeretett volna menni, a 2025. szeptember 9-i Magyarország-Portugália találkozóra aznap reggel keresett jegyet. Egy internetes adok-veszek oldalon talált, fel is vette a kapcsolatot a hirdetővel, és a tikettért elutalt 40 ezer forintot. Arról még kapott visszajelzést, hogy a pénz megérkezett a címzetthez, de ezután a férfit, akivel megegyezett, üzenetekben és telefonon sem tudta elérni, ezért feljelentést tett a békéscsabai rendőrkapitányságon.

A nyomozók kiderítették, hogy aznap ugyanígy járt egy esztergomi és egy budaörsi férfi, valamint egy budapesti és egy mezőberényi nő is.

A szálak is ugyanoda, három Heves vármegyei férfihez vezettek, közülük ketten gyöngyösiek. A harmadik odaadta nekik a bankkártyáját, az internetes felületei jelszavait, a páros pedig elektronikus jegyeket készített és hirdetett meg, hogy így keressenek pénzt.

A nyomozás eddigi adatai szerint nemcsak labdarúgó-mérkőzésre, hanem koncertekre is árultak hamis tiketteket.

A gyanú szerint két békéscsabai gimnazistát is ők csaphattak be, 90 ezer forintért adtak el nekik két jegyet. A diákok el is utaztak Budapestre arra az eseményre, amelyen részt szerettek volna venni, de a bejáratnál közölték velük, hogy hamis a belépőjük, nem mehetnek be a koncertre.

A békéscsabai rendőrkapitányság mindhárom férfit csalás vétség elkövetésével gyanúsítja, a gyöngyösi párost őrizetbe vette. Minden olyan eszközt lefoglaltak tőlük, amit a bűncselekmények elkövetéséhez használhattak, és a nyomozók vizsgálják, országszerte hány embert csaphattak be.

Az egyik gyöngyösi férfi drogtesztje pozitív lett, ezért ellene kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt is eljárás indult – áll a közleményben.