Papagáj segített a rendőröknek egy bonyolult gyilkosság felderítésében

A papagáj feladta a rendőröknek a férjét lelővő háziasszonyt

MH
 2026. február 9. hétfő. 21:26
Michiganben a rendőrség egy váratlan tanú, egy házi szürke papagáj segítségével oldotta meg egy gyilkosságot.

Papagáj segített a rendőröknek egy bonyolult gyilkosság felderítésében
A madár ismételgette a „ne lőj” mondatot, amelyben felismerték az elhunyt férfi hangját (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

A helyszínre érkező rendőrök egy öt lőtt sebbel egy férfit és egy mellette fekvő, lőtt sebet szenvedett nőt találtak.

A nyomozás zsákutcába jutott, amíg a nyomozók meg nem látták a papagájt. A madár ismételgette a „ne lőj” mondatot, amelyben felismerték az elhunyt férfi hangját. A meggyilkolt férfi volt felesége és szülei felvetették, hogy a madár ismételhette a bűncselekmény éjszakáján elhangzott szavakat.

A nyomozás során a rendőrök megtalálták a nő által hagyott búcsúüzeneteket. Kiderült továbbá, hogy a pár jelentős anyagi nehézségekkel küzdött. A bíróság egyhangúlag bűnösnek találta a nőt gyilkosságban, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte - írja a The Mirror.

