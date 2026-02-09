Bűnügy
Papagáj segített a rendőröknek egy bonyolult gyilkosság felderítésében
A papagáj feladta a rendőröknek a férjét lelővő háziasszonyt
A helyszínre érkező rendőrök egy öt lőtt sebbel egy férfit és egy mellette fekvő, lőtt sebet szenvedett nőt találtak.
A nyomozás zsákutcába jutott, amíg a nyomozók meg nem látták a papagájt. A madár ismételgette a „ne lőj” mondatot, amelyben felismerték az elhunyt férfi hangját. A meggyilkolt férfi volt felesége és szülei felvetették, hogy a madár ismételhette a bűncselekmény éjszakáján elhangzott szavakat.
A nyomozás során a rendőrök megtalálták a nő által hagyott búcsúüzeneteket. Kiderült továbbá, hogy a pár jelentős anyagi nehézségekkel küzdött. A bíróság egyhangúlag bűnösnek találta a nőt gyilkosságban, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte - írja a The Mirror.