Papagáj segített a rendőröknek egy bonyolult gyilkosság felderítésében

Michiganben a rendőrség egy váratlan tanú, egy házi szürke papagáj segítségével oldotta meg egy gyilkosságot.

A helyszínre érkező rendőrök egy öt lőtt sebbel egy férfit és egy mellette fekvő, lőtt sebet szenvedett nőt találtak.

A nyomozás zsákutcába jutott, amíg a nyomozók meg nem látták a papagájt. A madár ismételgette a „ne lőj” mondatot, amelyben felismerték az elhunyt férfi hangját. A meggyilkolt férfi volt felesége és szülei felvetették, hogy a madár ismételhette a bűncselekmény éjszakáján elhangzott szavakat.

A nyomozás során a rendőrök megtalálták a nő által hagyott búcsúüzeneteket. Kiderült továbbá, hogy a pár jelentős anyagi nehézségekkel küzdött. A bíróság egyhangúlag bűnösnek találta a nőt gyilkosságban, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte - írja a The Mirror.