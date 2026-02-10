Epstein-botrány Norvégiát sem kímélte

A norvég rendőrség hétfőn bejelentette hogy nyomozást indított Mona Juul, a jordániai és iraki nagyköveti posztjairól vasárnap lemondott norvég diplomata és férje, Terje Rod-Larsen ellen; akiket „súlyos korrupciós bűncselekménnyel”, illetve „súlyos korrupciós bűncselekmény elkövetésében való bűnrészességgel” gyanúsítanak a szexuális visszaélések miatt bebörtönzött, majd a börtönben öngyilkosságot elkövető egykori amerikai pénzemberhez, Jeffrey Epsteinhez fűződő korábbi kapcsolataikkal összefüggésben.

Súlyos korrupciós bűncselekménnyel vádolják Mona Juul-t norvég diplomatát, aki a jordániai és iraki nagyköveti posztjairól vasárnap lemondott

A közlemény szerint a norvég rendőrség pénzügyi bűnözésre szakosodott egysége hétfőn házkutatást tartott egy oslói lakásban és egy, az ügyben érintett tanú otthonában.

Juul és férje, Terje Rod-Larsen volt vezető beosztású diplomaták az Epsteinnel kapcsolatos újabb dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követően kerültek nyomás alá, mivel Epstein röviddel a halála előtt, a börtönben aláírt végrendeletében fejenként 5 millió dollárt szánt a házaspár két gyermekének.

Mona Juult már a múlt héten felfüggesztette nagyköveti tisztségéből a norvég külügyminisztérium, miután vizsgálatot indított annak kiderítésére, mit tudhatott Epsteinről és pontosan milyen kapcsolatban álltak.

A diplomata a norvég sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Epsteinnel diplomáciai keretek között ismerkedett meg, amit követően minimális kapcsolatot tartott vele. Sajnálatát fejezte ki, hogy kapcsolatba került a férfival. Férje 2020-ban határolódott el Epsteintől és szintén „komoly balítéletnek” nevezte a vele folytatott kapcsolatát. A norvég sajtó szerint Rod-Larsen „személyes pénzügyi kapcsolatot” ápolt Epsteinnel.

Mona Juul és férje korábban arról vált ismertté, hogy jelentős szerepük volt azon titkos izraeli-palesztin tárgyalások lebonyolításában, amelyek az oslói megállapodás aláírásához vezettek az 1990-es évek elején.