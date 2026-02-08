2026. február 8., vasárnap

Konzuli védelmet kap egy Ukrajnában letartóztatott magyar férfi

A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 22:16
Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.

„Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált.

Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében” – hangsúlyozta. „Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során” – folytatta.

„Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – összegzett a miniszter.

