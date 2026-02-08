Bűnügy
Elfogták Vlagyimir Alekszejev elleni merénylet gyanúsítottját
Az elfogás után Oroszországba szállították a férfit
Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU helyettes vezetőjét pénteken többször meglőtték egy moszkvai lakóházban – közölték a nyomozók. Az orosz média szerint a férfit lövöldözés után megműtötték.
Az FSZB beszámolt arról, hogy egy Ljubomir Korba nevű orosz állampolgárt őrizetbe vettek Dubajban a lövöldözés elkövetésének gyanújával.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez.
Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.