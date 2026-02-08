2026. február 8., vasárnap

Előd

Bűnügy

Elfogták Vlagyimir Alekszejev elleni merénylet gyanúsítottját

Az elfogás után Oroszországba szállították a férfit

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 11:01
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy Dubajban őrizetbe vették és átadták Oroszországnak a magas rangú orosz katonai hírszerző tiszt, Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit.

Újabb merényletet követtek el Moszkvában, most Vlagyimir Alekszejev altábornagyot érte a támadás, akit lőtt sérülésekkel szállítottak kórházba
Fotó: AFP/Russian Defence Ministry/Handout

Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU helyettes vezetőjét pénteken többször meglőtték egy moszkvai lakóházban – közölték a nyomozók. Az orosz média szerint a férfit lövöldözés után megműtötték.

Az FSZB beszámolt arról, hogy egy Ljubomir Korba nevű orosz állampolgárt őrizetbe vettek Dubajban a lövöldözés elkövetésének gyanújával.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Ukrajna áll a merényletkísérlet mögött, amely szerinte az akcióval a béketárgyalások szabotálását akarta elérni. Ukrajna azt állította, hogy semmi köze nincs a lövöldözéshez.

Alekszejev főnöke, Igor Kosztyukov admirális, a GRU vezetője vezette az orosz delegációt az Ukrajnával Abu Dzabiban folytatott, a lehetséges békeegyezmény biztonsági vonatkozásairól szóló tárgyalásokon.

