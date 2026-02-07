Drogdílereket fogtak el egy baranyai kistelepülésen

Drogdílereket fogtak el a rendőrök egy baranyai kistelepülésen, Basalon, három embert őrizetbe vettek - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

A szigetvári nyomozók bűnügyi információ alapján csaptak le a főkapitányság Mecsek kommandósaival a napokban egy basali ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő pár drogot árul.

A nyomozók azzal gyanúsítják a 29 éves férfit, hogy évek óta kristályt és marihuánát vesz, a drogot a 27 éves párjával fogyasztja és teríti is.

A házban tartott kutatáskor kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A rendőrök azonosították azt a 27 éves pécsi férfit is, akitől a pár az utóbbi fél évben beszerezhette a drogot.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit és a nőt, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást a szigetvári rendőrkapitányság ellenük. Mindhárom dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

Négy vásárlójukat is gyanúsítottként hallgatták ki, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.