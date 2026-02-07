Bűnügy
Drogdílereket fogtak el egy baranyai kistelepülésen
A szigetvári nyomozók bűnügyi információ alapján csaptak le a főkapitányság Mecsek kommandósaival a napokban egy basali ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő pár drogot árul.
A nyomozók azzal gyanúsítják a 29 éves férfit, hogy évek óta kristályt és marihuánát vesz, a drogot a 27 éves párjával fogyasztja és teríti is.
A házban tartott kutatáskor kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.
A rendőrök azonosították azt a 27 éves pécsi férfit is, akitől a pár az utóbbi fél évben beszerezhette a drogot.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit és a nőt, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást a szigetvári rendőrkapitányság ellenük. Mindhárom dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.
Négy vásárlójukat is gyanúsítottként hallgatták ki, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.